Bu kareden sonrası feci! Bir anda çalıştı

Fransa'da 25 yaşındaki Türk kadın vahşice öldürüldü! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Fransa'nın Strasbourg kentinden yaşayan 25 yaşındaki Yasemin Çetindağ'ın kısa süre önce ilişkisini sonlandırdığı bir erkek tarafından öldürüldüğü ifade edildi. 4 çocuk annesi Çetindağ'ın cansız bedeni ormanlık bir alanda bulundu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Yasemin Çetindağ'ı öldürdüğünden şüphelenilen 42 yaşındaki eski erkek arkadaşı tutuklandı. Cumartesi günü gözaltına alınan şahıs, Çarşamba günü ev dört çocukta varken bir tartışma yaşandığını kabul etti.

Tartışmada, Çetindağ’ı dövdüğünü ve sonra da bıçakladığını söyledi. Çetindağ’ın cansız bedenini banyoya kapattıktan sonra çocukları anneannelerinin evine götürdü. Çetindağ’a ulaşamayan annesi ise polise başvurdu. Çiftin yakın zamanda ayrıldığını bildirildi.

Zanlının bir arkadaşının yardımıyla Çetindağ'ın cansız bedenini ormana götürerek gömdüğü ve nehre attığı öğrenildi.

Strazburg Cumhuriyeti Savcısı Yolande Renzi, kasten cinayetten iddianame talep etti.