DHA'nın haberine göre o mesajlarda, postane çalışanı 2 kişinin kendisine 10 bin TL karşılığı cinsel ilişki teklif ettiğini yazan Dina, 'Onlarla birlikte olmazsam bana yardım etmeyecekler' dediği belirtildi.

Genç kızın yalın ayak sokakta koşarken görüntüleri ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Dinabongho´nun kıyafetleri ve telefonu kriminal incelemeye alındı. Pazartesi gününden beri Dinabongho´nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3´ü yabancı, 8 kişi farklı zamanlarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişiden 5´i savcılık ifadesinin ardından 3´ü ise Sulh Ceza Mahkemesi´nden adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

POSTANE ÇALIŞANINDAN PARA TEKLİFİ

Ibouanga ailesinin, kızlarıyla ilgili gelişmeleri takip etmelerine yardımcı olan Fransa´daki yakını Zeng Stephane, Dina´nın 20 Mart´ta Gabon´a telefon göndermek için postaneye gittiğini söyledi. Stephane, 23 Mart´ta Dina´nın postaneden gönderisinin gidemeyeceği mesajı aldığını ve ertesi gün oraya gidip çalışanlarla tartıştığını belirtti. Stephane´nin anlattığına göre, bir çalışan Dina´ya yaklaşıp sorunu çözeceğini, pakete kendi numarasını yazacağını belirterek Dina´dan da numarasını aldı. Ardından postane çalışanı genç kızla mesajlaşmaya başladı. Yazışmalarda 17 yaşındaki Dina'nın, postane çalışanının cinsel taleplerinin yer aldığını belirten Stephane, Dina´nın bunu reddettiğini ancak postanede çalışanlarla tartıştığı için üzüldüğünü ve özür dilemek istediğini ifade etti. Stephane, bu nedenle ortadan kaybolduğu cumartesi günü Dina´nın postane çalışanı ile görüştüğünü, 21.00 sıralarında arkadaşlarının evine gittiğini, yemek yiyip video izlediklerini belirtti. Dina´nın annesiyle görüntülü konuştuğu sırada şarjının azaldığını fark edip alt kata inmek istediğini belirten Stephane, bu andan sonra da genç kızın kaybolduğunu ifade etti.