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Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kızın hayatını zehretmişler! Gabonlu Dina'nın ölümünde dehşete düşüren mesajlar! - Son dakika haberler
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Detaylar ortaya çıkıyor! Gabonlu Dina'ya hayatını zehretmişler

Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nun ölümüyle ilgili dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre genç kız, annesine attığı mesajlarda postane çalışanı 2 kişinin kendisine para karşılığı cinsel ilişki teklifinde bulunduğunu anlattı

Genç kızın hayatını zehretmişler! Gabonlu Dina'nın ölümünde dehşete düşüren mesajlar! - Son dakika haberler
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DHA

Karabük'te Filyos Çayı´nda cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga´nun, ölmeden önce annesine attığı çaresizlik dolu yeni mesajlar ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre o mesajlarda, postane çalışanı 2 kişinin kendisine 10 bin TL karşılığı cinsel ilişki teklif ettiğini yazan Dina, 'Onlarla birlikte olmazsam bana yardım etmeyecekler' dediği belirtildi.

Karabük´te üniversite okuyan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga´nın (17) Filyos Çayı´nda 26 Mart günü cansız bedeni bulundu. Ekipler Dinabongho´nun bir otomobille ormana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken kentteki kameraları inceledi.

Genç kızın yalın ayak sokakta koşarken görüntüleri ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Dinabongho´nun kıyafetleri ve telefonu kriminal incelemeye alındı. Pazartesi gününden beri Dinabongho´nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3´ü yabancı, 8 kişi farklı zamanlarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişiden 5´i savcılık ifadesinin ardından 3´ü ise Sulh Ceza Mahkemesi´nden adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

POSTANE ÇALIŞANINDAN PARA TEKLİFİ

Ibouanga ailesinin, kızlarıyla ilgili gelişmeleri takip etmelerine yardımcı olan Fransa´daki yakını Zeng Stephane, Dina´nın 20 Mart´ta Gabon´a telefon göndermek için postaneye gittiğini söyledi. Stephane, 23 Mart´ta Dina´nın postaneden gönderisinin gidemeyeceği mesajı aldığını ve ertesi gün oraya gidip çalışanlarla tartıştığını belirtti. Stephane´nin anlattığına göre, bir çalışan Dina´ya yaklaşıp sorunu çözeceğini, pakete kendi numarasını yazacağını belirterek Dina´dan da numarasını aldı. Ardından postane çalışanı genç kızla mesajlaşmaya başladı. Yazışmalarda 17 yaşındaki Dina'nın, postane çalışanının cinsel taleplerinin yer aldığını belirten Stephane, Dina´nın bunu reddettiğini ancak postanede çalışanlarla tartıştığı için üzüldüğünü ve özür dilemek istediğini ifade etti. Stephane, bu nedenle ortadan kaybolduğu cumartesi günü Dina´nın postane çalışanı ile görüştüğünü, 21.00 sıralarında arkadaşlarının evine gittiğini, yemek yiyip video izlediklerini belirtti. Dina´nın annesiyle görüntülü konuştuğu sırada şarjının azaldığını fark edip alt kata inmek istediğini belirten Stephane, bu andan sonra da genç kızın kaybolduğunu ifade etti.

PARA KARŞILIĞI CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİNİ ANNESİNE SÖYLEMİŞ

Memleketine telefon göndermeye çalışan genç kız, kendisine yardımcı olacağını söyleyenlerden cinsel içerikli mesajlar aldığını annesine de söyledi. Sesli mesajlarında annesinden Karabük´ten ayrılmak için izin isterken yalvaran Dinabongho´nun annesine yazdığı mesajlar da ortaya çıktı. Dinabongho mesajlarda, "Eğer onlarla yatmazsam bana yardım etmeyeceklerini söylediler. Bana 10 gün beklememi söylüyorlar, onlarla yatmazsam kargo paketinden ve paradan vazgeçmem gerek. Onlarla yatmam için bana 10 bin lira teklif ediyorlar" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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