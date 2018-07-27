İç transferde Ryan Donk, dış transferde ise Muğdat Çelik, Yuto Nagatomo ve Henry Onyekuru'yu transfer ederek kadrosunu güçlendiren Galatasaray, bir transferde daha mutlu sona ulaştı! Radyospor'un haberine göre geçen günlerde Galatasaray'la hazırlık maçında karşı karşıya gelen Sakaryaspor'un başkanı Cevat Ekşi, 2002 doğumlu kaleci Emircan Seçgin'in transferi konusunda sarı-kırmızılılarla anlaşma sağlandığını duyurdu.

İki kulüp arasındaki dostluğun devam edeceğini vurgulayan Başkan Ekşi, "Emircan'ın herhangi bir yetiştirme bedeli yok. Emircan'ın ikinci transfer satışından %25 pay alacağız. Galatasaray'la oynadığımız hazırlık maçı çok güzel geçti. Aramızdaki transfer alışverişi devam edecek" dedi.

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