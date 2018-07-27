Galatasaray, Muğdat Çelik, Yuto Nagatomo, Henry Onyekuru'dan sonra bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi, 2002 doğumlu kaleci Emircan Seçgin'in transferi için Galatasaray'la anlaşma sağladıklarını açıkladı.

"YÜZDE 25 PAY ALACAĞIZ"

İki kulüp arasındaki dostluğun devam edeceğini vurgulayan Başkan Ekşi, "Emircan'ın herhangi bir yetiştirme bedeli yok. Emircan'ın ikinci transfer satışından %25 pay alacağız. Galatasaray'la oynadığımız hazırlık maçı çok güzel geçti. Aramızdaki transfer alışverişi devam edecek" dedi.

Transfer sonrası Emircan Seçgin, sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki; Emircan Seçgin kimdir, kaç yaşında? İşte, merak edilenler...

EMİRCAN SEÇGİN KİMDİR?

Emircan Seçgin 3 Nisan 2002 tarihinde dünyaya geldi. Sajaryaspor'da kalecilik yapan Seçgin, Galatasary'a transfer oldu. Emircan Seçgin 20 - 24 Ağustos 2017 tarihleri arasında İngiltere'de gerçekleşen Uluslararası Üçlü Turnuva müsabakalrında yer aldı. U16 Milli takımında çıktığı 2 maçta genç file bekçisi sadece 1 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ