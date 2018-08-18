Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Emre Akbaba, İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki yıldız futbolcuyu Atatürk Havalimanı'nda Sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir coşkuyla karşıladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, milli futbolcuyu 4 milyon euro'ya Alanyaspor'dan transfer ettiklerini açıklamıştı. Emre Akbaba'nın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Emre Akbaba kısa bir açıklama yaptı. Başarılı oyuncu, "Galatasaray, çocukluk hayalim. Umarım bu formayı bir an önce giyerim. Taraftarın yaptığı tezahüratlar ve gönderdikleri mesajlar beni çok duygulandırdı. İnşallah onları mahcup etmeyeceğim" dedi.

KARGAŞA YAŞANDI

Emre Akbaba'nın havalimanına indiği esnada kısa süreli bir karagaşa yaşandı. Gerginlik bir süre sonra yatıştırıldı.

Kariyeri boyunca kulüp takımlarıyla 197 maça çıkan Emre Akbaba, 61 gol attı. Milli formayı da 5 kere sırtına geçiren Emre Akbaba, geçen sezon Alanyaspor ile 32 maçta oynarken, 14 gol atıp 9 asist yapıp tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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