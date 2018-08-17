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Son dakika! Emre Akbaba Galatasaray'da!

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Galatasaray, Fenerbahçe'nin de devreye girdiği milli futbolcu Emre Akbaba için Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'da oynamak istediğini defalarca dile getiren Emre Akbaba transferinin akşam saatlerinde resmen açıklanması bekleniyor! Transferin 4 milyon euro'ya tamamlandığı belirtildi. Galatasaray'ın 3 milyon euro teklif ettiği Emre için, sarı-kırmızılı kulübün göğüs sponsoru NEF devreye girerek aradaki 1 milyon euro'luk farklı karşıladı. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak "Sponsorlarımızdan bir tanesi, transferle ilgili bize sponsor olacak. 1-2 saat içerisinde sizlere sevindirici haberler vereceğiz" açıklaması yapmıştı

17 Ağustos 2018 Cuma, 16:05:16 | Güncelleme:

Ve Galatasaray, Emre Akbaba transferinde mutlu sona ulaştı... Sarı-Kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'nin de devreye girdiği milli yıldızı Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. 

Peki tarihi transfer nasıl gerçekleşti?

> Son olarak Leicester City'den Islam Slimani'yi kadrosuna katan ve Salih Uçan'ı İtalya ekiplerinden Empoli'ye satın alma opsiyonuyla kiralayan Fenerbahçe'den Emre Akbaba hamlesi gelmişti.

> Yaklaşık 15-20 gün önce Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Damien Comolli, transferin gözde ismi Emre Akbaba için harekete geçmişti. Sarı-lacivertliler, milli yıldız için Aytemiz Alanya'nın kapısını çalarken 2 milyon euro artı oyuncu teklifinde bulunmuştu. Ancak Fenerbahçe, takas olarak verilecek ismin Alanyaspor'a gitmek istememesi üzerine dün bir kez daha Alanyaspor'un kapısını çaldı... Yapılan görüşmelerin ardından sarı-lacivertliler, Emre Akbaba transferi için Aytemiz Alanyaspor’a 4 milyon euro'luk teklifte bulunmuştu.

> Süper Lig'in 2. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Alanyaspor dün akşam bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Emre Akbaba'nın takım arkadaşlarıyla vedalaştı... Hatta teknik direktör Mesut Bakkal oyuncuyu transferinden dolayı tebrik etti.

> Fenerbahçe'nin Emre Akbaba'ya Galatasaray'dan 200 bin euro fazla teklifte buluğunu ancak oyuncunun aklının Galatasaray'da olduğu öne sürüldü. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Emre Akbaba'nın "Başkan Fenerbahçe ile anlaştı ama ben Galatasaray'a gitmek istiyorum. Yarın başkanla konuşacağım" dediği öne sürüldü.

> Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sabah saatlerin Emre Akbaba hakkında açıklama yaptı. Albayrak "Futbolcu "Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray'a gitmek istiyorum" diyor. Emre'nin kafasını çelmek için, "Sen Galatasaray'a gidiyorsun ama seni Şampiyonlar Ligi'nde oynatamazlar" demişler. Bizim son teklifimiz 3 milyon euro" diye konuştu.

 

> Bu gelişmenin ardından Galatasaray, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir kez daha görüştü.

> Galatasaray'ın 3 milyon euro'luk teklifinin ardından, sarı-kırmızılı kulübün göğüs sponsoru NEF devreye girerek aradaki 1 milyon euro'luk farklı karşıladı. 

> Albayrak öğleden sonra transfer müjdesini vererek "Sponsorlarımızdan bir tanesi, transferle ilgili bize sponsor olacak. 1-2 saat içerisinde sizlere sevindirici haberler vereceğiz" açıklaması yaptı.

> Emre Akbaba'nın da Galatasaray'a gitmek istemesi üzerine; Alanyaspor da ikna oldu ve transferde mutlu son gerçekleşti.,

 

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Yorumlar 6
  • Misafir 5 dakika önce
    şimdi belhanda düşünsün...
  • Misafir 12 dakika önce
    Hosgeldin aslan parçası
  • Misafir 12 dakika önce
    Gs isterse alır
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