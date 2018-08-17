Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Akbaba transferi için çarpıcı açıklamalar yaptı.

Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"2-3 aydan beri sevgili Hasan başkan ile birlikte, Emre Akbaba ile konuşuyoruz. Ankara'da, 1 saate yakın konuşma yaptık. Sevgili başkan bizden 7 milyon euro istedi. Son sezonu olan bir futbolcuya böyle para vermemiz mümkün olmaz.

Biz buraya 100 TL'nin hesabını yaparak geldik. Biz 2,5 milyon euro teklif vermiştik sevgili başkana ve 3 milyon euro'ya çıktık. Dün Hasan başkanı davet ettim, uzun uzun konuştuk. Bizim verebileceğimiz para 3 milyon euro'dur ve o rakama da anlaşamadık.

Başkanı kendi arabamla göndermek istedim. Bana 6'da gideceğim dedi ama maalesef takip ettim ve o saatte de Antalya'ya uçak olmadığını öğrendim. Başkan Alanya Fenerbahçe başkanı.

Futbolcu "Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray'a gitmek istiyorum" diyor. Bugün bir görüşme daha yapacağım. Emre'nin kafasını çelmek için, "Sen Galatasaray'a gidiyorsun ama seni Şampiyonlar Ligi'nde oynatamazlar" demişler. Öyle bir şey yoktur.

Bir futbolcu bana, 'Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' derse, ben o futbolcuyu almam.

Emre Akbaba beni arıyor, ben de onu arıyorum.

Beşiktaş kulübüyle karşılıklı alışverişlerde sormadan hareket etmem. Dün bile Fikret Başkan'a teşekkür ediyorum. Bir futbolcuyla ilgili görüş aldım kendisinden, 'problem yoktur alabilirsin' dedi. Fikret Orman ile konuştuğumuz aramızda kalsın, çok eski bir arkadaşım, eski bir dostum benim."

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