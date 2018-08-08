Son dakika: Galatasaray transfer haberleri (8 Ağustos 2018)
08.08.2018 - 10:45 | Güncelleme:
Fatih Terim takım içinde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor! Kampta iyi performans gösteren Sinan Gümüş'le yeni sözleşme düşünülüyor! Öte yandan Galatasaray, transferde bombayı patlatmak üzere... Uzun süredir gündemde bulunan ve taraftarın kampanyalar başlattığı Emre Akbaba imza atmaya çok yakın! İşte Galatasaray'da günün transfer haberleri
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FATİH TERİM'DEN BÜYÜK GÖZDAĞI: TEKLİF GELENİ GÖNDERİN!
UEFA’nın Finansal Fair Play yaptırımı nedeniyle bu sezon sattığı kadar oyuncu alabilecek olan Galatasaray’da, Fatih hoca gemileri yakmış durumda... Akhisar’a kaybedilen Süper Kupa sonrası futbolcularını sert dille eleştiren ve isim vermeden aba altından sopa gösteren Terim, yönetimle yaptığı görüşmede, kime teklif geliyorsa gönderilmesini istedi.
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Artık daha cesur adımlar atmaları gerektiğini hatırlatan tecrübeli teknik adam, yapılacak oyuncu satışının ardından gündemdeki takviyelerin yapılmasını bekliyor. Gözden çıkarılan oyuncular arasında yaz boyunca zam beklentisi içinde olan ve hazırlık dönemini arzu edilen seviyenin çok altında geçiren Gomis var.
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Fransız yıldızın Akhisar maçındaki tavırları da, Terim’in kararında etkin rol oynadı. Namlunun ucundaki bir diğer oyuncu da Belhanda. Tecrübeli hocanın Akhisar maçında oyundan aldığı ilk isim olan Faslı futbolcuya, bir süre önce çeşitli kulüplerden teklif geldiği iddia edilmişti. Terim kadrodaki diğer futbolculara da teklif almaları durumunda gitmeleri konusunda onay verdi. (Fanatik)
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GALATASARAY'DAN SİNAN GÜMÜŞ'E YENİ SÖZLEŞME! 2 KATI DAHA FAZLA
Galatasaray, bir süredir planlar arasında yer alan Sinan Gümüş’le yeni sözleşme konusunda adım atmaya hazırlanıyor.
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Sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan 24 yaşındaki forvete zamlı kontrat önerilmesi düşünülüyor. Galatasaray’dan 650 bin Euro kazanan Sinan’a 1.5 milyon Euro civarında bir teklif sunulacak. (Fanatik)
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EMRE AKBABA ARTIK ASLAN OLUYOR
Cim Bom’a Emre Akbaba müjdesi... Sarı-Kırmızılılar, uzun süre önce anlaşma sağlanan 25 yaşındaki oyuncu için, kulübü Alanyaspor’la da el sıkışmak üzere.
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Galatasaray’a gidebilmek için Başakşehir’den gelen teklifi geri çeviren Emre, kulüplerin mutabakat sağlamasını bekliyordu. Bu doğrultuda devam eden pazarlıklarda aşama kaydedildiği öğrenildi. Galatasaray Yönetimi, bonservis bedeli konusunda 3 milyon Euro’nun üzerine çıkmaya razı oldu. Alanyaspor da 5 milyon Euro’dan geri adım atınca, bir anlamda ortak noktada buluşuldu. Ya şimdi ya da bedava!
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Pazarlıklar birkaç gün daha devam edecek. Galatasaray için önemli noktalardan biri de ödeme takvimi. Bonservis konusunda taksit kolaylığı sağlanırsa, Sarı-Kırmızılılar’ın teklifi birkaç yüz bin Euro daha arttırması gündemde. Alanya cephesi de artık Emre Akbaba krizinin çözümlenmesini istiyor. Aksi takdirde sezon sonunda yıldız futbolcunun mukavelesi sona erecek ve Ocak ayında istediği kulüple anlaşma şansı bulacak.
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Kulübe yakın kaynaklar, Galatasaray ile Alanya arasındaki pazarlıkların, ligin ilk haftasının bitimiyle birlikte sona ereceğini ve önümüzdeki hafta başında imzaları atılmasının beklendiğini ifade ediyor. Özellikle Fatih Terim’in Süper Kupa’nın kaybedilmesi sonrasında verdiği ‘acil transfer’ mesajının, yönetimi harekete geçirdiği belirtiliyor. (Fanatik)
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GALATASARAY'IN DENAYER ISRARI SÜRÜYOR!
Belçikalı savunmacı, Galatasaray’a dönmek istediğini her fırsatta hem medyaya hem kulübüne karşı dile getiriyor.
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Ancak City cephesi, Denayer’den bonservis bedeli kazanmaya kararlı. Şu ana kadar Championship takımı Leeds United dışında teklif getiren olmadı. Denayer ise bir alt lige gitmek yerine, Galatasaray’a imza atmak istiyor. Görüşmeler bir süre daha devam edecek. (Fanatik)
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ÇAYKUR RİZESPOR'DAN TOLGA CİĞERCİ HAMLESİ
Aminu, Musa Çağıran ve Brabec gibi önemli takviyelerle kadrosunu güçlendiren Çaykur Rizespor, iç piyasaya yöneldi.
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Yeşil-Mavililer, 3 büyüklerde süre bulamayan futbolcuları radarına aldı. Bu isimlerden biri de Tolga Ciğerci. Galatasaray’da uzun bir süredir sakatlığını bahane eden ve teknik direktör Fatih Terim’in sabrını taşıran gurbetçi orta saha için Rizespor Yönetimi nabız yokluyor.
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Geçen sezon çıktığı 18 lig maçında 6 gol atan Tolga, Avrupa’dan da bazı kulüplerle görüşmüş ancak ücret konusunda anlaşmaya varamamıştı. Çaykur Rizespor’un planı; 26 yaşındaki başarılı futbolcunun yıllık 2 milyon Euro’luk ücretinin bir kısmını Galatasaray’a ödetmek. (Fanatik)
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FATİH TERİM'İN YENİ HEDEFİ: LİVERPOOL'DAN MARKO GRUJİC
Hazırlık maçlarında beklenen futbolu sergileyemeyen ve Süper Kupa'yı Akhisar'a kaptıran Galatasaray takviye için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Mutlaka 8 numara transferi yapmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, Badou Ndiaye'den olumlu yanıt alamayınca rotasını bu kez Liverpool'dan Marko Grujic'e kırdı.
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Geçen sezon Cardiff'te forma giyen ve Liverpool'un kadroda düşünmediği genç oyuncu için hemen görüşmeler hızla başladı. Galatasaray yönetimi, Liverpool'a kiralama istediğini iletirken şimdi İngiliz ekibinden gelecek yanıt bekleniyor.
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Habere, İngiliz basınında Daily Mirror'da yer verirken Liverpool'un kadroda düşünmediği Marko Grujic için Galatasaray'ın ilgisi olduğu belirtildi. Bu arada 22 yaşındaki yetenekli oyuncunun, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'da oynamayı çok istediği ve görüşmeleri yakından takip ettiği de gelen haberler arasında.
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Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 2015 yılında Liverpool'a transfer edilen Marko Grujic bu süreçte Liverpool forması altında 14 karşılaşmada forma giydi ve 1 asistlik performans gösterdi. Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Cardiff City'ye bu yıl Cardiff'e de gitmek istemeyen Marko Grujic, Galatasaray'da forma giymek için gün sayıyor.
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22 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.91 metre oyundaki Grujic'in şu anki Transfermarkt değeri 5 milyon Euro. 2015'te Sırbistan U20 Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğu Marko Grujic, ayrıca 2015-16 sezonunda da Kızılyıldız ile Sırbistan 1. Lig Şampiyonluğuna ulaştı. (Fotomaç)
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LİONEL CAROLE'A ESPANYOL TALİP!
Sol beki Aaron Caricol’u Mainz’a kaptıran Espanyol’un Galatasaray’ın kadrosunda yer alıp almayacağı henüz belli olmayan Lionel Carole’e kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. Geçen sezon Sevilla’da kiralık olarak forma giyen Carole’u Galatasaray’ın satmak istediği hatırlatıldı. (Fotospor)
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GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ SİLVA'YA SEVİLLA'DAN SERVET! Galatasaray'ın istediği Silva'ya Sevilla'dan servet!
Galatasaray'ın gözdesi Andre Silva için Sevilla devreye girdi. Teknik direktör Fatih Terim'in, golcü adayları arasında ilk sırada yer alan ve Gattuso'dan resmen istediği Portekizli futbolcu için İspanyolların 20 milyon Euro teklif ettiği bildirildi.
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Andre Silva'yı 38 milyon euro'ya mal eden Milan'ın bu öneriye çok sıcak bakmadığı ama görüşmelerin de sürdüğü belirtildi. Terim, Andre Silva'yı kiralamak için Gattuso'dan söz almıştı ancak Sevilla'nın devreye girmesi planları bozdu. (Fotomaç)
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PONTUS WERBLOOM'A YEŞİL IŞIK
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Pontus Wernbloom'dan sarı-kırmızılı takıma sıcak mesaj... CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki ön libero, "Kariyerimde ilk kez bonservisim elimde. Yeni bir maceraya hazırım" diyerek Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. (Fotomaç)
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