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Pazarlıklar birkaç gün daha devam edecek. Galatasaray için önemli noktalardan biri de ödeme takvimi. Bonservis konusunda taksit kolaylığı sağlanırsa, Sarı-Kırmızılılar’ın teklifi birkaç yüz bin Euro daha arttırması gündemde. Alanya cephesi de artık Emre Akbaba krizinin çözümlenmesini istiyor. Aksi takdirde sezon sonunda yıldız futbolcunun mukavelesi sona erecek ve Ocak ayında istediği kulüple anlaşma şansı bulacak.