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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gençleri taklaya getirdi! - VİDEO HABER
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Gençleri taklaya getirdi! İzleyenlerin ağzı açık kaldı

İstanbul Esenyurt'ta bir asker eğlencesi sırasında müziğin ritmine kapılarak dans eden kadın şaşkına çevirdi. Herkesin meydanı bıraktığı kadının taklalar atarak yaptığı dansı, izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Özellikle gençlerin büyük ilgisini çeken dans gösterisi, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika: Gençleri taklaya getirdi! - VİDEO HABER
Gençleri taklaya getirdi!
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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bir asker eğlencesi sırasında müziğin ritmine kapılarak dans edip takla atan kadın, izleyenleri tebessüm ettirdi. Özellikle gençlerin büyük ilgisini çeken dans gösterisi ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde bir asker eğlencesine katılan kadın, kendini müziğin ritmine bırakarak dakikalarca dans etti. Sıra dışı dans figürlerinin yanı sıra takla da atan kadın, izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

Eğlenceye katılan gençler de kadının figürlerini görünce gözlerine inanamadı. Dakikalarca yorulmadan dans eden kadının o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Gençlerden biri kadına, "Teyze bir yerini sakatlayacaksın teyze" diye seslendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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