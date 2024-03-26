Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan ile şantaj yaptığı iddiasıyla tutuklanan Turgay K. arasındaki görüşmelerin bilirkişi raporu çıktı. Raporda video üzerinde herhangi bir oynama yapılmadığı belirtildi.

TİP Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Gökhan Zan, tehdit ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla adliyede suç duyurusunda bulundu. Yaşanan bu gelişmenin ardından TİP, Zan'ın adaylıktan geri çekildiğini duyurdu.

Bir haftadır adaylıktan çekilmesi için tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirten TİP Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Gökhan Zan, İskenderun Adliyesi'ne giderek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Lüftü Savaş adına yanına gelen kişilerce; adaylıktan çekilmesi yönünde kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini öne süren Gökhan Zan, sahte kayıtlarla itibarsızlaştırma yönünde şantajlara maruz kaldığını iddia etmişti. REKLAM TİP, ZAN'IN ADAYLIĞINI GERİ ÇEKTİ Türkiye İşçi Partisi (TİP), Gökhan Zan'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını geri çektiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye işçi Partisi olarak, Hatay halkının iki deprem suçlusu arasında bir seçime zorlanmasının ve Lütfü Savaş'ın CHP adayı olarak dayatılmasının telafisi mümkün olmayan bir ayıp olduğunu ve acılı Hatay halkına bir hakaret anlamı taşıdığını tekrar ifade ediyoruz. Bununla birlikte, Hatay ittifakının ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan, söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak, her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz."

BİLİRKİŞİ RAPORU ÇIKTI TİP'in 20 Mart'ta yaptığı başvuru üzerine, iki WhatsApp görüşmesi içeren videolar üzerine bilirkişi incelemesi raporu çıktı. Raporda, "Videolar Adobe Premiere Pro ve Movavi Video Suite 2024 programlarıyla detaylı incelendiğinde videonun başlangıçtan sonuna kadar kesintisiz devam ettiği, arka seslerde devamlılık olduğu herhangi bir atlama olmadığı, sesin hızında yapay bir değişiklik veya frekansta beklenmedik dalgalanmalar olmadığı tespit edilmiştir. Videolar ’ın ses analizi Speech Analyzer 3.1.2.0 ve About Sonic Visualiser 4.5.2 programlarıyla analizleri yapılmış ses kayıtlarında, arka plan seslerinde tutarsızlıklar veya anormal gürültüler olmadığı, Konuşmaların doğal ritmi ve tonlamasında belirli bir tutarlılıkta olduğu. Ses kayıtlarında, konuşma hızında, tonlamada veya vurgularda doğal olmayan değişiklikler bulunmadığı görülmüştür" denildi.