        Son dakika: Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar evinde ölü bulundu

        Birkaç gündür kendisinden haber alınamayan Doç. Dr. Bayram Çağlar, polis ekiplerinin girdiği evinde ölü bulundu. Ailesi ve akademisyen arkadaşlarının ihbarı üzerine ortaya çıkan olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 14:17 Güncelleme: 07.01.2026 - 14:18
        Haber alınamayan akademisyen ölü bulundu
        Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar evinde ölü bulundu.

        KENDİSİNDEN HABER ALINAMIYORDU

        İHA'daki habere göre; birkaç gündür kendisine ulaşılamayan ve telefonlarına da çıkmayan Doç. Dr. Bayram Çağlar’ın durumundan endişe eden ailesi ve akademisyen arkadaşları polis ekiplerine ihbarda bulundu.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Polis ekipleri ihbar üzerine Çağlar’ın tek başına kaldığı dairesine girdiğinde cansız bedeni ile karşılaştı.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Evli ve 2 çocuk sahibi Doç. Dr. Bayram Çağlar’ın ailesinin şehir dışında yaşadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız da eve gelerek polis ekiplerinden olayla ilgili bilgi aldı.

