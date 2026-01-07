Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar evinde ölü bulundu.

KENDİSİNDEN HABER ALINAMIYORDU

İHA'daki habere göre; birkaç gündür kendisine ulaşılamayan ve telefonlarına da çıkmayan Doç. Dr. Bayram Çağlar’ın durumundan endişe eden ailesi ve akademisyen arkadaşları polis ekiplerine ihbarda bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Polis ekipleri ihbar üzerine Çağlar’ın tek başına kaldığı dairesine girdiğinde cansız bedeni ile karşılaştı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Evli ve 2 çocuk sahibi Doç. Dr. Bayram Çağlar’ın ailesinin şehir dışında yaşadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız da eve gelerek polis ekiplerinden olayla ilgili bilgi aldı.