Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Ekim'de, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 7 gün geçti. 595 teröristin etkisiz hale getirildiği büyük harekatı bölgeden izleyen Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, operasyondaki son durumu HABERTÜRK'e anlattı. İşte Ağar'ın başta Münbiç olmak üzere Suriye'nin kuzeyine ilişkin çarpıcı tespitleri...

"MÜNBİÇ'TE OYUNU ABD KURACAK"

Şu an ABD'nin elinde bulunan ve Suriye rejiminin de girmeye çalıştığı Münbiç çok önemli bir nokta. Burada açıkçası ABD oyunu nasıl kurarsa öyle olacak. ABD, şayet Türkiye'ye vermiş olduğu sözün gereğini yaparsa bildiriyle koordinali biçimde Münbiç'ten çekilecek ve Türkiye bölgeye hareket edecek. Bu iltimallerden ilki.

"KONTROLSÜZ ÇIKARSA ÇATIŞMA YAŞANABİLİR"

İkinci ihtimal ise ABD'nin Rusya ile gizli bir anlaşma yapmış olması. Böyle bir anlaşma var ise bu bölgeye Esad'a bağlı Rejim güçlerinin geçme olasılığı söz konusu. Bir de üçüncü olarak ABD'nin Münbiç'ten kontrolsüz olarak çıkması ihtimali var.

İşte bu tam bir tuzak oluyor. Şayet bunu hayata geçirir ise Türkiye ile Rejim güçleri karşı karşıya gelecek. Yine Türkiye ile hareket eden sunni unsur ÖSO ile şii milislerin karşı karşıya gelmesi bölgede bir meznep savaşının fitilini ateşlemesi olasılıklar arasında.

"REJİM PKK'YI, PKK REJİMİ KULLANIYOR"

Özellikle kontrolsüz boşaltılan alanlarda Rusya ve İran'ın toprak kapma refleksi ortaya çıkıyor. Bir de Türkiye söz konusu olunca PKK ile Rejim'in birleşmesi söz konusu.

PKK, aldığı büyük darbelerin ardından bölgeye Türkiye'nin girmesini istemediği için Rejim'i kullanmaya çalışıyor. Rejim de PKK'nın siyasi meşruiyetini Türkiye üzerinden kırmanın peşinde. Ancak şu kesin ki ikisi de birbirine düşman.

"AYN-EL İSA'DA HÂLÂ ABD VAR"

Dün gece ABD güçlerinin Ayn-el İsa'dan çıktığı yönünde, Rejim'in de buraya girdiğine dair bilgiler yayıldı ki bu doğru değil. Ayn-el İsa'da da onun kuzeyindeki Lafarge bölgesinde de ABD güçlerinin olduğunu biliyoruz. Bu tür bilgilerin yayılmasının nedeni karar vericilerin yanlış etkilenmesi ve toplumun zihnine sızma girişimidir.

"KOBANİ OLAYI, REJİMİ AŞAR"

Ayn-el Arap, terör örgütünün yığınak yaptığı çok önemli noktalardan biri ve Türkiye'nin hemen yanıbaşında. Üç gün önce buraya bombaların düşmesinin ardından ABD güçleri güneye indi. Burada YPG/PKK güdümlü şu an sözde askeri ve sivil meclisler var ve Rejim ile çalışmaya çalışıyorlar

Ancak burası bence Suriye'yi aşar. Rusya'nın ne kadar devreye girip girmeyeceği Ayn-el Arap ile ilgili süreçte önemli bir etken. Türkiye ve TSK ise en başından beri alanını çizmiş, haritayı ortaya koymuş durumda.

"YILANIN KUYUSU KAMIŞLI"

Anadolu'da bir söz var ya, 'Yılanın kuyusu' işte orası Suriye'nin kuzeyinde Kamışlı kasabası. Mehmetçiğin en sert çatışmaların olacağı yer olarak ifade ettiği yer de Kamışlı. Burada şu an YPG/PKK ile Rejim güçlerinin hakimiyeti var ve TSK adım adım hedefine burada da yürüyor. Haseke'de ise yine Şu an Rejim ile terör örgütü PKK'nın varlığı söz konusu.

"İSTER ABD İSTER RUSYA OLSUN"

Bölgede Türkiye ile Rusya kafa kafaya gelir mi? Rusya'nın toprak kapma refleksi iki ülke arasında gerilime neden olur ama Rusya'nın jeopolitik bakışı bunu aşmasını sağlayacaktır. Türkiye'nin oluşturmaya çalıştığı güvenlikli bölgede gedik açmaya çalışırsa bu sıkıntı yaratır. YPG/PKK'nın himaye edilmesi Türkiye'nin stres noktasıdır. Türkiye'nin isteği tüm denklemlerden PKK'nın çıkarılmasıdır. İster ABD ister Rusya olsun bu bakışı değişmez.

"GÜVENLİ BÖLGE SADECE ARA HEDEF"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki 30-35 kilometrelik hatta oluşturmayı amaçladığı güvenli bölge sadece ara bir hedeftir. Türkiye'nin nihai hedefi, YPG/PKK’nın artık tamamen ilgası, imhası, dağıtılması, silahlarının alınması, istismar ettiği insanların örgütten kurtarılmasıdır. Başta Kerkük Irak olmak üzere doğuya sızarak yeni etkiler üretmesinin engellenmesi başka bir hedeftir.

"SORUNUN KÖKÜ IRAK'TA VE IRAK ÇOK ÖNEMLİ"

Sorunun kökü Irak’tadır ve Irak birincil önemdedir. Stratejik plan ve siyasi hedef denklemi Irak’la, PKK’nın etki üretmeye çalıştığı orta Irak karasalında da etkisini göstermelidir. Yoksa yaşamaya, genişlemeye ve derinleşmeye devam eder.

"MEHMETÇİKTEN MÜTHİŞ BENZETME"

Sahadaki Mehmetçiğin çok güzel bir sözü var. Diyor ki; 'Bu coğrafyada teröristler bizimle aynen sürüngenler gibi mücadele ediyor. Akrep gibi ininden çıkıyor, sokuyor ve kaçıyor. Bu DEAŞ için de PKK için de çok müthiş bir tasvir. Altı gündür uyumuyorlar. Yürümekten bacaklarına kramplar giriyor. Son derece çetin çatışmalara giriyorlar ama dirençleri hepsinin çok yüksek. Tarihin onlara yüklediği misyonun farkındalar ve fedakârca gayret harekatını icra ediyorlar.