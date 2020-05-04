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Koronavirüse yakalanan doktor oğlunu evde yalnız bırakmayan 86 yaşındaki Gülsüme Küçük, kendisi de hastalığa yakalandı. Oğlunun mesafe uyarılarını dinlemeyen anne, hayatını kaybetti.

MESAFE UYARILARINI DİNLEMEDİ

Enis Yıldırım'ın haberine göre İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan 4 çocuk babası Dr. Rafet Küçük (49),koronavirüse hastalığına yakalandı. Bir süre evde tedavi gören Küçük'ü annesi Gülsüme Küçük bir an olsun yalnız bırakmadı. Yazları köyünde, kış aylarını ise oğlunun yanında geçiren Gülsüme Küçük, "Anne yanıma yaklaşma" diyen oğlunu dinlemedi.

OĞLUNUN ARDINDAN KENDİSİ DE YATAĞA DÜŞTÜ

Geceleri sık sık odasına girdiği oğlunun nefes alıp almadığını takip etti. Evdeki aile üyeleri tarafından bu durumun fark edilmesi üzerine doktorun odasının kapısını kapatılmasına karar verildi. Ancak anne bu durumu kabul etmedi. Sonunda "Ben seni yalnız bırakamam" dediği oğlundan virüs kaptı. Oğlunun ardından kendisi de yatağa düşen Gülsüme Küçük fenalaştı. Anne oğul aynı gün hastaneye kaldırıldı.

EŞİ VE ÇOCUKLARI KOVID-19'U YENDİ

Dr. Küçük, tedavi gördüğü kendi hastanesinde virüsü yendi. Anne Gülsüme Küçük ise, koronavirüse yenik düştü. Oğlunun doktor olabilmesi için büyük mücadele verdiği öğrenilen Gülsüme Küçük, İstanbul'da toprağa verildi. Doktor Rafet Küçük ise, "Israrla 'odama gelme' dememe rağmen 'Ben seni yalnız bırakamam oğlum' diyerek yanımdan ayrılmadı. Gündüzleri odama sokmadım ama geceleri kalkıp beni takip etmiş. Bunu da evdekiler fark etmiş. Çok üzgünüm. Bir yangın var, bu ateşin sönmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Bu arada Dr. Küçük'ün eşi ve çocuklarının da koronavirüsü yendiği öğrenildi.

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