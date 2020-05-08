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İYİ Partili Dervişoğlu'ndan YSK için 'durdurma' başvurusu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin değişmesi kararının kamu yararına olmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması için yargıya başvurdu.

Müsavat Dervişoğlu
HABERTURK.COM

İYİ Partili Dervişoğlu, YKS tarihinin değişmesini yargıya götürdü. Kendi kızı da YKS'ye girecek olan Dervişoğlu, hükümetin gençlerle empati kuramadığını vurgulayarak, koronavirüsü ile mücadele edilen bu günlerde gençlerin zaten stres altında olduğunu, öğrencilerin ve ailelerinin yıllarca verdiği emeğin keyfi sınav tarihi değişimi ile heba olabileceğini belirtti.

"Sadece sınav tarihleriyle değil gençlerin de hayalleriyle oynuyorsunuz" diyen Dervişoğlu, dava dilekçesinde, "Normalleşme süreci sebep gösterilerek sınav tarihi bir ay erkene alınması sınava girecek gençlerde normalleşmenin tam tersi bir etki oluşturmuştur" dedi.

Dervişoğlu kararın öğrencilerin ve ailelerinin lehine olmadığını bu sebeple ivedilikle yürütmenin durdurulması gerektiğini belirtti.

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