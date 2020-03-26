Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haber! Otomobille gelip tartıştılar, sonrası korkunç!
ABONE OL

Otomobille gelip tartıştılar, sonrası korkunç!

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Mimarsinan Mahallesi 191. sokağa otomobille gelen 4 kişi ile sokakta bulunan kişiler arasında çıkan tartışmaya kavgaya dönüştü. Kavganın ardından sokaktan otomobille ayrılan 4 kişi, daha sonra yeniden olay yerine gelip, silahla dehşet saçtı. Otomobille sokağa gelenlerden Adem M. yanındaki tabancayla Onur Yıldız'ı başından vurdu

samsun'da silahlı kavga
AA

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Mimarsinan Mahallesi 191. sokağa otomobille gelen 4 kişi ile sokakta bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın ardından sokaktan otomobille ayrılan 4 kişi, daha sonra yeniden olay yerine gelerek sokaktaki kişilerle tekrar tartışmaya başladı.

Bu sırada otomobille sokağa gelenlerden Adem M. (39) yanındaki tabancayla Onur Yıldız'ı (30) başından vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Yıldız, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüphelilerden Adem M. tabancasıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosuna götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EBA hesabı öğrenci girişi TIKLA 2020! EBA şifresi nasıl alınır? EBA şifremi unuttum
GÜNDEMEBA hesabına giriş yap 2020
Bursa'da eğlence mekanlarına 'korona' baskını
GÜNDEMEğlence mekanlarına korona baskını: 20 gözaltı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Sağanak ve soğuk hava etkili oluyor
GÜNDEMHava soğuk, sağanak var!
CANLI YAYIN! TRT ile EBA TV canlı izle 26 Mart 2020... EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın akışı
GÜNDEMTRT ile EBA TV canlı yayını izleyin...
Elazığ'da riskli bölge ilanı Resmi Gazete'de
GÜNDEMElazığ'da riskli bölge ilanı
Kırmızı Kitap'ta pandemi
GÜNDEMKırmızı Kitap'ta pandemi
Türkiye'nin salgınlarla mücadeledeki uluslararası dayanışması diplomatik arşivde
GÜNDEMTürkiye'nin salgınlarla mücadeledeki uluslararası ...
Ankara'da kaçak maske üreten iş yeri mühürlendi
GÜNDEMKaçak maske üreten iş yeri mühürlendi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs salgınının sona ermesi için dua etti
GÜNDEMErbaş, koronavirüs salgınının sona ermesi için dua ...
SON DAKİKA HABERİ! Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi, 20 kişi yaralandı
GÜNDEMSığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X