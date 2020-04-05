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Sokak ortasında husumetli dehşeti: 2 ölü

Düzce'nin Çamköy Mahallesi'nde sokak ortasında husumetli dehşeti yaşandı. İki kişi, husumetli oldukları iki kişiye pompalı tüfekle saldırdı. Ağır yaralanan şahıslar, kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın 7 Mart'ta aynı mahallede meydana gelen ve daha önce 7 kişinin yaralandığı olayla bağlantılı olduğu iddia edildi

düzce cinayet
İHA

Düzce’nin Çamköy Mahallesi'nde 2 kişi, husumetli olduğu kişileri sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu. Yaralanan 2 kişi hastanede kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. S.C. ve K.Ç., daha önce husumetlisi olduğu Coşkun ve Tahsin Baguç'a sokak ortasında pompalı tüfekle saldırdı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Coşkun ve Tahsin Baguç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Saldırganlar S.C. ve K.Ç., olayda kullandıkları pompalı tüfekle kıskıvrak yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube ekipleri olaya dahil olduğu düşünülen 5 kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı.

Olayın 7 Mart'ta aynı mahallede meydana gelen ve daha önce 7 kişinin yaralandığı olayla bağlantılı olduğu öğrenildi.

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