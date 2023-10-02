Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Son dakika: 2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı

        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı

        2023 Nobel Tıp Ödülü'nü mRNA teknolojisi alanındaki çalışmaları nedeniyle Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD'li Drew Weissman kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:55 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        COVID-19 pandemisipandemisi sırasında milyonlarca insana uygulanan mRNAmRNA teknolojisindeki çalışmaları nedeniyle Macaristan'dan KatalinKatalin KarikoKariko ve ABD'den DrewDrew WeissmanWeissman 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanmaya layık görüldü.

        Fizik, Kimya, Edebiyat, Barış ve Ekonomi alanındaki Nobel Ödülü kazananları da 2-9 Ekim tarihleri arasında açıklanacak.

        * Haberin görseli AssociatedAssociated Press'tenPress'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Ölü ve yaralılar var! 'Kız kaçırma' çatışması!
        Ölü ve yaralılar var! 'Kız kaçırma' çatışması!
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        TBMM Başkanı'nda partilere ziyaret
        TBMM Başkanı'nda partilere ziyaret
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?