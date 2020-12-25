4 Çinli, eski ortaklarını kaçırdı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaÇİN İŞİ OLAY! Son dakika: Ortaklarını İstanbul'da kaçırdılar!
ABONE OL

Son dakika haberler... Şişli'de eski ortaklarını kaçıran Çinliler kamerada!

İstanbul Şişli'de, Çinli bir iş insanı birlikte maske ticareti yaptıkları eski ortakları olan 4 Çinli tarafından kaçırıldı. Polisin gerçekleştirdiği operasyonla şahıs kurtarılırken, 4 Çinli yakalandı. Şahsın kaçırılma anları ise kameraya yansıdı

ÇİN İŞİ OLAY! Son dakika: Ortaklarını İstanbul'da kaçırdılar!
4 Çinli, eski ortaklarını kaçırdı!
0:00 / 0:00
DHA

İlçede dün 14.00 sıralarında yaşanılan olayda, Çinli iş insanı H.W., bir hukuk bürosundan çıktığı sırada önünü kesen 3 kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı.

DHA'nın haberine göre, kaçırılma ihbarı üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından plakası tespit edilen Y.Y.'ye ait aracı Plaka Takip Sistemi (PTS) ile takibe aldı.

Kaçırılan iş insanının Avcılar'da tutulduğunu belirleyen polis, tespit edilen adrese baskın yaptı. H.W.'yi kurtaran polis, kaçırılmaya karışan Y.Y., F.Y., J.Y. ve L.M.'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan incelemelerde H.W.'ye imzalatılan 19.750 dolar değerinde senet bulundu. H.W.'yi kaçırarak zorla tutan kişilerin, kendilerine borcu olduğu için alıkoyduklarını iddia ettiği öğrenildi.

Polis tarafından kurtarılan H.W. ise kendisini kaçıranlarla daha önceden maske üretimi ile ilgili iş yaptıklarını, son işlerinde firmanın sadece kendisiyle çalışmak istemesi nedeniyle kaçırıldığını iddia etti. Eski ortaklarını kaçıran 4 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mersin merkezli 4 ilde torbacı operasyonu
GÜNDEMMersin merkezli 4 ilde torbacı operasyonu
ARKADAŞ CİNAYETİ! Son dakika: Öldürüp otomobille taşımışlar!
GÜNDEMArkadaşlarını öldürüp böyle taşıdılar!
PANDEMİ DÜĞÜNÜ! Son dakika... Ambulansla nikaha gittiler!
GÜNDEMAmbulans gelin arabası oldu! Düğüne böyle gittiler!
Son dakika haberi: Temaslı yalanıyla evdeki kasayı çaldılar! - Haberler
GÜNDEMTemaslı yalanıyla evdeki kasayı çaldılar!
Son dakika haberi Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame!
GÜNDEMYazıcıoğlu'nun ölümüyle bir iddianame bir mütalaa!
Üzerine televizyon düşen çocuk öldü
GÜNDEMÜzerine televizyon düşen çocuk öldü
İSMET İNÖNÜ ANILDI! Son dakika... İsmet İnönü, 47'nci ölüm yılında mezarı başında anıldı! - Haberler
GÜNDEMİsmet İnönü 47'nci ölüm yılında anıldı!
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik aşı mesajı ve Yılbaşı önlemleri açıklaması
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklamalar
Iraklı Nada'nın katiline 20 yıl hapis
GÜNDEMIraklı Nada'nın katiline 20 yıl hapis
Son dakika haberi: Nakliye kamyoneti 10 metre yükseklikten düştü! - Haberler
GÜNDEMNakliye kamyoneti 10 metre yükseklikten düştü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X