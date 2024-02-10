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        Haberler Gündem Güvenlik GÖÇMEN OPERASYONU! Son dakika haberleri: 49 kaçakçı, 142 göçmen yakalandı

        Son dakika haberi 49 kaçakçı, 142 göçmen yakalandı

        Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-12" operasyonlarında, 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 142 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 12:10 Güncelleme: 10.02.2024 - 12:16
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        49 kaçakçı, 142 göçmen yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon hakkında bilgi verdi.

        Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce Göçmen Kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Edirne ve İstanbul illerinde 3,5 ay süren takip sonucu 30 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda; 1️1’i İl Jandarma Komutanlığınca, 11’i İl Emniyet Müdürlüğünce olmak üzere toplam 22 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

        İSTANBUL: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 12 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 11’i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

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        İZMİR-DİYARBAKIR: İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda; 14 göçmen kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 10’u tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

        AMASYA: Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu bir tırın dorsesinde yapılan aramada; 1️ göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve tutuklandı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

        Operasyonlar sonucu; 5 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 adet araç, çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

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