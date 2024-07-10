Son dakika haberi 5 ilin valisi değişti
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Diyarbakır Valiliği'ne Murat Zorluoğlu, Mülkiye Başmüfettişliğine Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Valiliği'ne Seddar Yavuz atandı. Kocaeli Valiliği'ne İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliği'ne Ömer Toraman, Elazığ Valiliği'ne Numan Hatipoğlu atandı....
Giriş: 10.07.2024 - 00:14 Güncelleme: 10.07.2024 - 00:20
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