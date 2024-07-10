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        Haberler Gündem Son dakika haberi 5 ilin valisi değişti

        Son dakika haberi 5 ilin valisi değişti

        Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Diyarbakır Valiliği'ne Murat Zorluoğlu, Mülkiye Başmüfettişliğine Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Valiliği'ne Seddar Yavuz atandı. Kocaeli Valiliği'ne İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliği'ne Ömer Toraman, Elazığ Valiliği'ne Numan Hatipoğlu atandı....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 00:14 Güncelleme: 10.07.2024 - 00:20
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