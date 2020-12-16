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6 aylık hamile eşini öldürdü! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Olay Konya’nın Çumra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 35 yaşındaki Ali Rıza Yüzer, 15 yıllık eşi Zadife Yüzer ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Rıza Yüzer kendisine ait tüfekle eşini vurdu.

Zafer Samancı'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Zadife Yüzer’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali Rıza Yüzer jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken eşi tarafından katledilen genç kadının 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olayla ilgili İlçe jandarma komutanlığı tarafından açılan soruşturma devam ediyor.