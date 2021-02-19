Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarının başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde hareket ettiklerine dair deliller elde edilen 9 HDP'li milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezlekenin TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildiğini açıkladı.
Soruşturma kapsamında, HDP 27. Dönem Milletvekilleri Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar ve Pervin Buldan hakkında fezleke düzenlendiği açıklandı.
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