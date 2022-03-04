"Putin kışkırtılmadı, savaşı seçti" 0:00 / 0:00

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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile basına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken "Putin kışkırtılmadı, savaşı seçti" dedi.

Blinken konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Başkan Biden iktidara geldikten hemen sonra önceliği ittifak ve ortaklıklarımızı yeniden canlandırmak istedi. Buna AB ile başlamak istedi. Biz önemli ortaklarımız dünyada yaptığımız herşey vatandaşları etkiliyor. Şu anda bir kriz anı yaşıyoruz. Her iki tarafın yaptırdığı yatırımlar netice veriyor. AB birkaç hafta içinde inanılmaz işler başardı. İnanılmaz hızlı hareket etti. Yaptırımlarla ilgili kararlar aldı hızlıca. Ukrayna'ya hızlıca destek verdi. Biz bu işin içinde beraber varız. Başkan Putin savaşı seçti. Sebepsiz bir savaş ve korkunç sonuçları oluyor. Gerçek insanların hayatını etkiliyor, annelerin, babaların, çocukların hayatını etkiliyor. Bunu durdurmak için hazırız. Ama bu ABD ve Avrupa'nın dışında olan konu, bütün dünyayı ilgilendiriyor. Ukrayna'da kadın, erkek, çocukların hayatı risk altında. İki dünya savaşından sonra ilkeleri benimsedik. Bir ülke başka ülkenin sınırlarını güçle değiştiremez. Kendi seçimini dayatamaz. Bu ülkenin vatandaşları kendi seçimlerini yapmalı. Bir ülke kendi iradesine boyun eğdiremez komşu ülkeye. Tüm bunlar cezasız kalırsa pandoranın kutusu açılacak ve bütün dünya için büyük riskler ortaya çıkacak. Birlikte hareket ettiğimiz için başarılı olacağımızı düşünüyorum. Aylarca işbirliği, ortaklık, dostluk fark yaratan bir dostluk. Bunun için müteşekkiriz.