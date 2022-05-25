AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili belli oldu 0:00 / 0:00

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AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, partisinin TBMM Grup Başkanvekili seçildi.

AK Parti Grubu, yeni grup başkanvekilinin belirlenmesi için basına kapalı toplandı.

Toplantıda, görevden affını talep eden AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine yeni grup başkanvekilinin belirlenmesi amacıyla, Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.

Seçim sonucunda Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.

TUNÇ: YOĞUN BİR ÇALIŞMA BİZİ BEKLİYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "AK Parti Grup Başkanvekilliği çok büyük bir sorumluluk, partimizde önemli bir görev. Bu sorumluluğun bilinci içerisinde elimizden gelen gayreti göstereceğiz, yoğun bir çalışma bizi bekliyor." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekilliğine seçilen Tunç, basına kapalı gerçekleşen grup toplantısının ardından Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin teklifleriyle bugün AK Parti Grubu'nda seçim yapıldığını belirten Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti MYK üyelerine ve seçime katılan tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Yılmaz Tunç, "AK Parti Grup Başkanvekilliği çok büyük bir sorumluluk, partimizde önemli bir görev. Bu sorumluluğun bilinci içerisinde elimizden gelen gayreti göstereceğiz, yoğun bir çalışma bizi bekliyor. 2023 seçimlerine bir yıl kaldı. Bu süreç içerisinde yasama çalışmalarımız da yoğun olacak. Milletimizin bizden beklediği yasa teklifleri var. Bunlar tabi Meclis'te yoğun bir çalışmayı gerektiriyor. İnşallah bu sorumluluğumuzun bilinci içerisinde, milletten aldığımız yetkiyle ve Cumhurbaşkanımızın, Genel Merkezimizin, milletvekillerimizin güvenine layık olabilmek için gayret göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis'e sunulması beklenen kanun tekliflerine ilişkin bir soru üzerine Tunç, "Ana hatlarıyla yol haritası belli zaten. İnsan Hakları Eylem Planı açıklandığında bir takvim var. O takvimde yasalaşmayan konular bizim gündemimizde olmalı, değil mi? Bunlar olacak. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde henüz daha yasalaşmayan ama belli bir takvime göre taslakları hazırlanan konular var. Bunlar da tabi gündemimizde olacak. Meclis'in gündeminde ekonomik paketler var, pandemiyle mücadele, onun ortaya çıkardığı vatandaşlarımızın alım gücünü artırmaya yönelik birtakım destek paketleri, bunların yasal süreçleri var, bunları gerçekleştireceğiz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, açık cezaevindeki Kovid-19 izinlerinin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin de Tunç, "Kovid-19 izninin, 31 Mayıs'tan önce yasalaşması lazım. Dolayısıyla Meclis'in şu anda gündemindeki yasaya eklenmesi lazım, vakit daraldı." diye konuştu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler ise açık cezaevlerindeki hükümlüler için belli şartlarda uygulanan Kovid-19 izinlerinin süresinin 31 Mayıs'ta dolacağına dikkati çekerek, TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde olan ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifinin ya da TİM ve ihracatçı birliklerine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri sırasında bu konuyla ilgili düzenlemenin görüşülebileceğini söyledi.

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

1971 yılında Bartın'ın Ulus ilçesinde doğan Yılmaz Tunç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı.

AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı.

23, 24, 25 ve 26. Dönemde Bartın Milletvekili seçildi. AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Adalet Komisyonu Sözcüsü olarak görev aldı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Tunç, evli ve 3 çocuk babasıdır.