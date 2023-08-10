AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımız bulunduğu her platformda milletimizin iradesini ortaya koymuştur. Yıkım siyasetine karşı son derece kararlı bir şekilde mücadele etmiştir. AK Parti Genel Merkezi'mizden bir kez daha Cumhurbaşkanımızın üstün başarılarının devamını diliyoruz.

Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk toplantısı gerçekleşti. Bütün yüzyılların en sıcak ayını geçirdiğimiz ifade edildi. BM Genel Sekreteri, dünyanın küresel ısınmadan küresel kaynamaya geçtiğine vurgu yaptı.

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Çevre konusunda Sayın Emine Erdoğan'ın başlattığı inisiyatif küresel bir konu haline gelmiştir. BM Genel Sekreteri, dünyanın küresel ısınmadan küresel kaynamaya geçtiğine vurgu yaptı.

Darbelere destek vermek açısından CHP'nin kötü bir sabıkası var. Geldiğimiz noktada hala seçim sonuçlarını kabul etmeyen bir tablo içerisindeler. Ortaya çıkan tablo gerçekten vahimdir. Vatandaş 'iyi ki Kılıçdaroğlu kazanamamış' diyor.

Kuşkusuz deprem her zaman gündemimizde. Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinin yaralarının sarılması için iradesi devam ediyor.

Sürekli takip ettiğimiz bir konu da terörle mücadeledir. Terör örgütlerinin maalesef belli devletler tarafından desteklendiğini de görüyoruz. Bunların arkasındaki siyasi denklemlerin siyasi projelerin de farkındayız. Bunlarla da mücadele ediyoruz.

Yine kamuoyunun gündeminde yer alan düzensiz göçle mücadele konusu da her zaman gündemimizdedir. Son 2 ayda 2 bin 37 operasyon gerçekleşti. 35 bin düzensiz göçmen yakalandı ve 16 bini sınır dışı edildi.

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