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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sandıkların tamanına yakını açıldıktan sonra yaptığı Twitter paylaşımında "Bu bir demokrasi şölenidir. Kazanan tüm Türkiye olacaktır. Hiçbir vatandaşımız incinmesin ve üzülmesin. Kaybeden hiçbir vatandaşımız olmayacak. Seçim sonuçlarını olgunlukla ve demokrasimize güç verdiğimiz için birbirimizi tebrik ederek karşılayalım..." ifadelerini kullandı.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 28, 2023

Çelik, bu paylaşımdan önce düzenlediği basın toplantısında da "Bütün dünyaya demokrasi dersi verecek şekilde oy kullanma işlemini tamamladı. Milletimiz bir kere daha Türkiye'yi kimin yönetmesine karar verecek" demişti. Çelik şu mesajları verdi:

"Demokratik ilkeleri içselleştirmiş olanlar sonuca da saygı gösterecekler. Türkiye ilk defa 2. tur seçimini deneyimledi ve başarıyla getirdi. Şimdi açıklanan sonuçlar sayın Cumhurbaşkanımıza yüksek teveccühün devam ettiğini gösteriyor.

CHP Sözcüsü telaş içinde iki kez üst üste açıklama yaptı. Bir kere daha kendi elindeki verileri bütün Türkiye'nin verisi gibi sunmaya çalışıp bulandırma çabası içine giriştiklerini görüyoruz.

'Hiç kimse balkon konuşması yapmasın, suyu bulandırmasın' diye ifade kullanılıyor. Faik Bey'in bilmesi gereken bütün suyu bulandıran açıklama 14 Mayıs gecesi CHP'nin iki belediye başkanından gelmiştir.

Bütün resmi verileri ve diğer partilerin verilerini aşağılayarak 'Aramızda kalsın kazandık' gibisinden sorumsuz tavır koydular.

'Hiç kimse alelacele balkon konuşması yapmasın' diyor. Bu dönüp de CHP'ye söylenmesi gereken bir şey. Biz millet iradesi tecelli ettikten sonra bu Cumhurbaşkanımız tarafından her seçimde sürdürülen güçlü bir gelenek olarak devam etmektedir.

İki belediye başkanının açıklama yapmaması, geçen sefer suyu bulandıranların yapmaması biraz ders alındığını gösteriyor. Bir telaş içerisinde diğer verileri yok sayarak kendi ellerindeki veriyi Türkiye'nin gerçek verisi gibi sunmaya çalışıyorlar.

Bütün vatandaşlarımız müsterih olsun, sandıklar açılıyor, ekranlardan beraber görüyoruz, sonuçlar ortaya çıkmaya başladı, milli irade tecelli etmeye başladı. Son oy sayılıp da tablo şekillenene kadar aldığımız netice budur, oyumuz şudur demeyen, saygıyla bekleyen siyasi geleneğe sahibiz.

Kendi sandık görevlilerine seçimler öncesinde vermeleri gereken bir takım telkinleri şimdi ekrandan vermeyi siyaset yapmak zannediyorlar. Demokratik iradeye saygısızlıkla ilgili bir yaklaşım Cumhurbaşkanımız, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanına yazılamaz.

Biz çıktık 'Millet iradesine saygısızlık ediyorsunuz, çıkın özür dileyin' dedik. 'Biz bunu temenni olarak söyledik' diyorlar. Hayır temenni başka bir şey. Siz isim vererek 'Şunun adına konuşma yapıyoruz' dediniz, ondan sonra düzeltmediniz. Demokratik iradeden nasibini almamış şekilde bu tabloyu ortaya koydunuz.

Şimdi de çıkmış şu saatte açıklama bekleyin. Kendi verilerinizden tablonun nasıl olduğunu söylüyorsunuz, başkalarına akıl vermeye kalkıyorsunuz. Türkiye güven içinde seçim yapmıştır, sandıklar çıkacak. Sayın Kılıçdaroğlu '14 Mayıs gecesi kimse sokağa çıkmasın' demişti. Bir kere daha söylediğinin yanlış olduğu ortaya çıktı. 14 Mayıs gecesi herkes sokaktaydı, herkes birbirini tebrik etti.

İlk defa Türkiye'de ikinci tur seçimi deneyimlendi. Bir tablo ortaya çıktı. Netice resmi organlar tarafından açıklandığında hepimiz sonucu net bir şekilde göreceğiz.

Telaşa gerek yok. CHP Genel Merkezi'nin tansiyon üretmesine, panik havası üretmesine gerek yok.

Bu milletimizin demokrasimize sahip çıkma konusunda büyük iradesidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühün büyüyerek devam etmesine rağmen çıkıp da sonuç şudur demiyoruz.

Bugünler demokrasiye saygı günleridir, millet iradesine saygı günüdür. Bugünlerde söylenen sözler insanların ömür boylu alınlarında taşıyacağı sözlerdir.

Sandığın başına giderek demokratik iradesini kullanan vatandaşlarımız demokrasiye sahip çıkmıştır. Sakin bir şekilde hiç kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok. Centilmence sonuçları bekleyeceğiz. Suyu bulandırma faaliyeti CHP Genel Merkezi'nden yapılıyorlar. Onlar vazgeçirse suyu bulandırma faaliyeti kalmayacak."