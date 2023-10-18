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        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

        Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik: Modern tarihin en büyük katliamı

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında, "Bu insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan biridir. Modern tarihin en büyük ve planlı katliamıdır" diyen Çelik, "İsrail'in kendini savunma hakkı çocukları mı öldürmesidir. İsrail'in kendini savunma hakkı kadınları mı öldürmesidir. Savunma hakkı denildikçe İsrail lanetli eylemlere daha çok imza atacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 16:16 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:48
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        "Modern tarihin en büyük katliamı"
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

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        "Bu insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan biridir. Modern tarihin en büyük ve planlı katliamıdır. Hayatını kaybeden şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu çerçevede ulusal yas ilan edilecektir. Aynı acıyı paylaşıyoruz.

        "BU KAYIP AYNI ZAMANDA BİZİM KAYBIMIZDIR"

        Bu, Filistin'deki masumlarla birlikte olduğumuzun bir ifadesidir. Bu kayıp aynı zamanda bizim kaybımızdır. Bir kere daha bu saldırıyı lanetliyoruz.

        "İŞGAL SONA ERMEDEN ÇÖZÜME ULAŞILAMAZ"

        İsrail tüm insani değerleri sistematik biçimde katlediyor. İşgal sona ermeden çözüme ulaşılması söz konusu olmayacaktır. Öte yandan ABD'nin ilk yaptığı eylem bölgeye uçak gemisi göndermektir. Bu bir barış perspektifi değildir.

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        "ABD KATLİAMIN MI BARIŞIN MI PARÇASI OLACAK?"

        Bugün de ABD Başkanı Biden'ın İsrail'i ziyaret etmesi nedeniyle bütün gözler ABD'nin üzerindedir. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın dini atıf yaparak konuşması da öngörüsüzlüğün ifadesidir. Tüm bunlar ortada diplomatik bir kapasite olmadığını gösteriyor. ABD maalesef şu ana kadar bir çözüm perspektifinde bulunmamıştır. İsrail'in kendini savunma hakkı var deniliyor. İsrail'in kendini savunma hakkı çocukları mı öldürmesidir. İsrail'in kendini savunma hakkı kadınları mı öldürmesidir. Savunma hakkı denildikçe İsrail lanetli eylemlere daha çok imza atacak. ABD ise katliamın mı barışın mı parçası olacak?

        "HASTANEYİ VURAN FÜZE İSRAİL'İNDİR"

        Uluslararası kurumların da iflasın eşiğine geldiği görüldü. Gazze'deki hastane İsrail tarafından hedef alındı. Hastaneyi vuran füze İsrail'indir.

        "TÜM ELÇİLİKLER MİSAFİRİMİZDİR"

        Öte yandan diplomatik misyonlara fiziki saldırı asla olmamalıdır. Tüm elçilikler misafirimizdir.

        "GAZZE'YE DÖNÜK BİR KARA HAREKATINA KARŞI ÇIKILMALI"

        Herkes Gazze'ye dönük kara harekatına karşı çıkmalıdır. Gazzelilerin Mısır'a gönderilmesi gibi bir yaklaşım da asla kabul edilemez. İsrail, Gazzelilere ölümden başka seçenek sunmuyor.

        "YA TERK EDİN YA SİZİ ÖLDÜRÜRÜZ' DEMEK VAHŞETTİR"

        'Ya terk edin ya sizi öldürürüz' demek de vahşettir. Modern tarihin en uzun işgali söz konusudur. İşgalin sona ermesi gerekiyor. Uluslararası toplumun bunu sadece bölge ülkelerini değil bütün dünyayı etkileyecek bir durum olduğunu unutmaması lazım. "

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