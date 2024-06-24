AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Suriye'nin kuzeyindeki aktiviteleri, birtakım terörist faaliyetleri çok yakından takip ettiğimizi ifade etmek isterim. Suriye PKK'sı olan PYD unsurlarının seçim gerçekleştirme çabaları vardı. Hala çeşitli arayışlar olduğunu görüyoruz. Bunlara karşı sert tutumumuzu tekrar ifade etmek isterim.

"BÖLGEDE TERÖRİSTANA İZİN VERMEYİZ"

Burada seçim faaliyeti PKK'nın güdümündeki seçim faaliyeti esasında teröristan kurulması anlamına gelir. Bu bir seçim de değildir zaten. Orada bir teröristan meydana getirmek için bir yöntemin istismar edilmesi demektir.

REKLAM Bu aynı zamanda Suriye'nin milli güvenliğini tehdit edecek bir gelişmedir, buna aynı şekilde cevap verilecektir. BM Güvenlik Konseyi'nin kararına atıf yapılarak burada herhangi şekilde doğru, adil, şeffaf bir seçimin gerçekleşmeyeceği ifade edilmesi bizce doğrudur. Burnumuzun dibinde geçmişte yaşanan acıları yaşatacak gelişmelere müsaade etmemiz söz konusu olmayacaktır. VERGİ REFORMU PAKETİ Bugün iki genel başkan yardımcılarımızı sunumu var. Biri ekonomi diğeri insan hakları konusunda. Orta vadeli program kapsamında vergi adaletinin sağlanması için çeşitli konular görüşülüyor. Sosyal medya ya da başka yerlere sızan 'şuraya, buraya vergi gelecek' açıklamalar spekülatiftir.

Çalışmalar vergi adaletin sağlanması için yapılmaktadır. Son kararı siyasi irade verir. Herhangi şekilde resmi olarak açıklanmamış bu tür spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtmek isterim. Vergide adalet hedeflenirken enflasyonist sonucun ortaya çıkmaması, üretim, istihdam, ihracat süreçlerinin etkilenmemesi büyük bir hassasiyetle değerlendirilecektir. Ekonomi yönetimimiz son derece net, şeffaf, Türkiye'deki sıkıntıları giderecek dünya tarafından kabul gören program uygulanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği yüksek seviyededir.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER Ege'deki gelişmeler, Yunanistan'la ilişkiler her zaman gündemimizde. Sorunlar devam etmekle birlikte sıcak gündem maddesi olarak işbirliği söz konusu. Aradaki diyalog süreci devam ediyor. Türk-Yunan işbirliği çerçevesinde bir ilke imza atıldı. AGİT'e ortak aday gösterilmesi söz konusu oldu. Bu ortak bir tutum olarak bildirildi. Bu da son zamanlarda gelişen diyaloğun neticesi olarak ortaya çıkmıştır. İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI Filistin ve Gazze konusu hepimizin birinci dereceden gündemi. Artık bütün dünyada ister çekimser cümleler kullansınlar herkesin bildiği şey; Netanyahu ve ekibi insanlık suçu işleyen ve doğrudan soykırıma imza atan bir yapıdır. Bu çerçevede baktığımızda Uluslararası Adalet Divanı, BM'nin etkisiz kalması dünya sistemi açısından büyük yırtılmaya, çöküşe isabet etmektedir.

İspanya, İrlanda, Norveç, Slovenya gibi Ermenistan da Filistin devletini tanıma kararı aldı, memnuniyet duyduk. "BÖLGE SAVAŞI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR" Netanyahu ve ekibi artık biraz da kişisel ikballerini garanti altına almak için soykırım siyasetini yürütmektedir. Bölge savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Savaşın Lübnan'a sıçratılmaya çalışıldığını açık ve net şekilde görüyoruz. Netanyahu David Koridoru, Arzı Mevut'tan bahsetti. Aslında bu niyetini açık ediyordu. Lübnan ve civarında ateşin yükselmesi maalesef bu noktada daha ciddi ve yakın tehditle karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Sunulan barış planlarına Hamas olumlu yaklaşırken Netanyahu tarafı olumlu yaklaşmıyor.

Netanyahu'ya söz geçiremeyenler dönüp, Hamas üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Bu da büyük bir çifte standardı ortaya getiriyor. Önemli devletlerin, BM'nin Netanyahu üzerinde baskıyı sağlamasıdır. Aksi takdirde çok daha can yakıcı sorunlarla karşı karşıya kalınacaktır. Cumhurbaşkanımızın izlediği barış siyasetini dünyanın bütün platformunda dile getirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız biliyorsunuz Temmuz'un başında belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştirecek. AK Parti Genel Merkezi olarak belediye başkanlarımızla birlikte olacağız. Vatandaşımıza en kaliteli hizmetin götürülmesi bakımından ne yapmamız gerektiğini bu kampta değerlendirmiş olacağız."

SORULAR VE YANITLAR (Bakan Şimşek ve CHP'li Karatepe görüşmesi) "Biz özgüvenli bir hükümete sahibiz. Dolayısıyla ekonomi konusunda uyguladığımız Orta Vadeli Programda bu çerçevede Türkiye'nin doğru kazanımlar ve dünyaya doğru mesajlar verilmesi için gereken sonuçları üretiyor. Bununla ilgili bilgi almak isteyenler olursa tabii ki bakanlarımız bilgiyi verirler. Bunlar hükümetin bildiği, bakanlığın zaten bildiği, üzerinde çalıştığı konular. Bir şey gündeme getiriliyor muhalefet tarafından. Gündemde olup yapılırsa 'biz gündeme getirdik de yapıldı' deniyor. Yapılmamışsa 'biz söyledik yapılmadı' deniyor. Bugünkü görüşmede değerli bakanımız Mehmet Şimşek, hükümet olarak hangi adımları attığımızı hangi sonuçlar ürettiğimizi, mukayeseli bir biçimde paylaşmış oldu. Onlar bir açıklama yapmışlar 'Öneri getirdik kabul görmedi' diye."