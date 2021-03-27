AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'a tepki 0:00 / 0:00

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye yönelik sözlerine yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi. Çelik'in açıklama şöyle:

Sn Cumhurbaşkanımızın Fransa Cumhurbaşkanı ile son görüşmesinde ikili ilişkilerde pozitif gündem ve ajandaya odaklanmak noktasında bir kararlılık söz konusuydu. Ancak maalesef Macron’un son beyanatları ile bu çizginin dışına çıktığını görüyoruz. Fransa’yla samimi ve yapıcı bir diyalog içerisinde olmak temennimizdir. Ancak Macron’un Türkiye’yi, “Diyanet” kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez. Macron her defasında “Fransa Cumhuriyet değerleri”ne referans vererek Türk toplumunu ve Müslümanları hedef alıyor. Bu yaklaşım, evrensel değerlerle arasına koyduğu mesafeyi de ortaya koymaktadır. Macron’un bahsettiği meseleler demokratik hak ve özgürlüklerle ilgilidir. Zira demokrasi, farklı kültürlerin bir arada yaşama iradesine ve Avrupa vatandaşlarının özgür bir şekilde dernek kurabilme ve siyasal/sosyal faaliyette bulunabilmelerine saygı duymayı gerektirir. Macron’un hedef aldığı “Diyanet” demokrasiyi tehdit eden aşırıcılıkla mücadele edilmesi noktasında önemli bir kurum olduğu gibi dini değerleri istismar etmeye çalışan insanlık düşmanı DEAŞ gibi örgütlerin de panzehiridir. Fransa’daki Müslüman toplumu Avrupa kültürüne, Fransa’ya katkıda bulunmak isteyen barışçıl ve son derece iyi nitelikleri olan insanlardan oluşan bir topluluktur. Sn Macron’un kullandığı dil ise maalesef Avrupa’daki aşırı sağcıları cesaretlendirmektedir. Sn Macron’a çağrımız, uzunca bir süre devam ettirdiği ancak herhangi bir fayda sağlamayan sorunlu üslubundan vazgeçmesi, Sn Cumhurbaşkanımız ile gerçekleştirdikleri video konferansta ortaya koyduğu yaklaşıma geri dönmesidir. Türkiye-Fransa ilişkilerine önem veriyoruz. Beraber başarabileceklerimiz sorun alanlarından çok daha büyüktür. Pozitif ajandaya odaklanmak herkesin faydasınadır.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 27, 2021

Macron, geçtiğimiz günlerde Türkiye hakkında tepki çeken 'seçimlere müdahale' iddiasını yinelemiş, "Fransa'nın propaganda organı yok. Fransa, yabancı ülkelerde faaliyet gösteren veya yabancı ülkede seçimlere Fransa adına katılan dernekleri, dini yapıları finanse etmez." demişti.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ile ilişkilere değinmiş, Türkiye tarafından olumlu gelişmelerin kaydedildiğini ancak sözlerin eyleme dönüşmesi gerektiğini belirtmişti.

Macron, Türkiye'nin olumlu adımlar atmaya devam etmesi halinde ilişkilerde ilerleme kaydedileceğini, aksi takdirde geri adım atılacağını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Macron, France 5 kanalına verdiği demeçte, "Türkler tarafından bir sonraki seçimde müdahale girişimleri olacak." şeklinde konuşmuştu.