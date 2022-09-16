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Akkuyu Nükleer’de Türk şirket ile devam kararı

Akkuyu Nükleer’de Rusya tarafının Türkiye'den IC İçtaş şirketiyle mühendislik, satın alma ve inşaat anlaşmasını 26 Temmuz'da iptal etmesinin ardından taraflar uzlaşmaya vardı. Rusya Devlet Başkanı Putin, iki şirket arasındaki söz konusu anlaşmayı onayladı

Akkuyu Nükleer’de Türk şirket IC İçtaş devam kararı
HABERTURK.COM

Akkuyu Nükleer Güç (ANG) Santrali'nde, Türk şirket ile devam etme kararı alındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki şirket arasındaki anlaşmayı onayladı.

Mersin'de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Rusya tarafı, Türkiye'den IC İçtaş şirketiyle mühendislik, satın alma ve inşaat anlaşmasını 26 Temmuz'da iptal etmişti.

Şirketin 30 Temmuz'da üç Rus ortak tarafından kurulan TSM Enerji adlı şirketle devam edeceği ifade edilmiş konu yerli ortağın itirazı üzerine iki ülke arasında en üst düzeyde görüşmelere taşınmıştı. Son olarak varılan uzlaşma ile Rus ve Türk şirket arasında müzakereler devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ikili arasındaki anlaşmaya onay verdiği ifade edildi.

SÖZLEŞMEYE TARAF OLAN ŞİRKETLER HANGİLERİ?

Sözleşmede Proje Şirketi olarak anılan firma, bugün Akkuyu Nükleer A.Ş. olarak anılan şirket. Yaklaşık 7,2 milyar TL sermayeye sahip şirketin 5 Rus hissedarı var.

Akkuyu Nükleer AŞ internet sitesindeki bilgilere göre şirketin bugünkü hissedarları Rusya Federasyonu Hükümetinin ilgili kararnamesiyle yetkilendirilen şirketlerden oluşuyor.

Türkiye'deki resmi kayıtlarına Akkuyu NGS Elektrik Üretim AŞ adıyla Aralık 2010'da kurulan şirketin 5 kurucu ortağı da Rus şirketlerdi.

Şirketin açıklamasına göre IC İçtaş İnşaat, Akkuyu Nükleer AŞ ile direkt hiçbir sözleşmenin tarafı değil. Anlaşma Rus Titan-2 şirketiyle beraber kurulmuş olan Titan 2 IC İçtaş A.Ş ve Akkuyu Nükleer AŞ. arasında imzalandı.

Akkuyu NGS inşaat projesi, dünyada 'Yap, İşlet, Sahip Ol' modeliyle inşa edilen ilk NGS projesi olarak tanımlanıyor. Rosatom Devlet Kuruluşu'nun projedeki payı yüzde 99.2.

Projenin toplam maliyeti, yaklaşık 20 milyar doları seviyesinde.

İki hafta önce dördüncü reaktör ünitesinin temeli atılan nükleer tesisin, 4 bin 800 megavatlık kapasiteye sahip olması amaçlanıyor.

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