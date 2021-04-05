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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 104 amiralin cumartesi gecesi yayınladığı bildiri hakkında açıklamalarda bulundu. Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Siyasetin siyasetçiler tarafından tanzim edilmesi gerektiğini, siyasetçiyi beğenmeyenin ki iktidar partilerini beğenmeyen biz muhalefet partileri olarak Meclis Başkanı'nın Montrö ile ilgili çıkışını en sert bir şekilde eleştirdik. Bir hafta sonra böyle bir bildirinin yayınlanmasının Türkiye'nin iktidarının kutuplaştırma siyasetine katkı yapacağını gördük, bildik, demokrasi üzerinden tartışılma açılacağını bildik, sonuç itibarıyla dün önce demokrasinin yanındayız, siyasetçinin muhatabı siyasetçidir.

Gece yarısı bildirisinin doğru olmadığını, çok konuşma boş konuşma anlamına geldiğini söyledik. Bunun üstüne bu insanları gözaltına alma yoluna giderseniz, bizim iktidara şunu sorma hakkımız doğar, pek çok iktidar partisi bürokratları var. Bu sefer de muhalefete ayar vermeye çalışan, iktidar partisini öveceğim derken haksızlık yapan, bir kısmı sarayda yaşayan çok zevzeklik yapan bürokratlar var. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına sesleniyorum, madem burada gözaltı süreci başlattınız. Şimdi muhalefet partilerine, ana muhalefet partisinin genel başkanına, İYİ Parti Genel Başkanı'na hakaret eden atanmışların zevzekliklerini de soruşturun bakalım, bunun da takipçisi olacağız."