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Son dakika haberi | Ali Koç'tan transfer açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu. Koç, "Bu sene farklı bir enerji yakaladık, 3-4 transferi daha bitirebilirsek bu gruptan rahat çıkarız. Bu halimizle de çıkarız ama takviyelerle hem Avrupa hem lige hazır oluruz. 3'lü sistem oturmaya başladı, bu sisteme göre oyunculara sahip olmak lazım. Bu sistemin İsviçre saati gibi çalışabilmesi için, dediğim takviyeleri de yapmak zorundayız." dedi

Son dakika haberi | Ali Koç'tan transfer açıklaması

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleşti... Kura çekiminin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç değerlendirmede bulundu ve transfer mesajı verdi. Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Dün Beşiktaş iyi bir kura çekti, bugün Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kuraları da orta şekerli. Bu sene farklı bir enerji yakaladık, 3-4 transferi daha bitirebilirsek bu gruptan rahat çıkarız. Bu halimizle de çıkarız ama takviyelerle hem Avrupa hem lige hazır oluruz.

- Beklenmedik olaylar, beklenmedik fırsatlar yaratır. Sakatlıklar nedeniyle gençler süre almaya başladı, özgüvenleri arttı. Takım üzerindeki olumlu etkileri sandığımdan çok daha yüksek, bunu sahada da görüyorsunuz. Bizim de isteğimiz buydu zaten.

- 3'lü sistem oturmaya başladı, bu sisteme göre oyunculara sahip olmak lazım. Bu sistemin İsviçre saati gibi çalışabilmesi için, dediğim takviyeleri de yapmak zorundayız.

- Oluşan atmosferin kalıcı olması önemli. En önemlisi de sonuçlar iyi değilken ayağa kalkabilmek. Ben hocamızın eski dönemindeyken yönetimde değildim, o zaman da hep ilgilenmiş gençlerle. Bu yaklaşımı sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de önemli.

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