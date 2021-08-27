Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleşti... Kura çekiminin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç değerlendirmede bulundu ve transfer mesajı verdi. Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Dün Beşiktaş iyi bir kura çekti, bugün Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kuraları da orta şekerli. Bu sene farklı bir enerji yakaladık, 3-4 transferi daha bitirebilirsek bu gruptan rahat çıkarız. Bu halimizle de çıkarız ama takviyelerle hem Avrupa hem lige hazır oluruz.

- Beklenmedik olaylar, beklenmedik fırsatlar yaratır. Sakatlıklar nedeniyle gençler süre almaya başladı, özgüvenleri arttı. Takım üzerindeki olumlu etkileri sandığımdan çok daha yüksek, bunu sahada da görüyorsunuz. Bizim de isteğimiz buydu zaten.

- 3'lü sistem oturmaya başladı, bu sisteme göre oyunculara sahip olmak lazım. Bu sistemin İsviçre saati gibi çalışabilmesi için, dediğim takviyeleri de yapmak zorundayız.

- Oluşan atmosferin kalıcı olması önemli. En önemlisi de sonuçlar iyi değilken ayağa kalkabilmek. Ben hocamızın eski dönemindeyken yönetimde değildim, o zaman da hep ilgilenmiş gençlerle. Bu yaklaşımı sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de önemli.

Ayrıntılar birazdan...