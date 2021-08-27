Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kurayla belli oldu.

Fenerbahçe D Grubu'nda Yunanistan'dan Olympiakos, Almanya'dan Frankfurt ve Belçika'dan Antwerp ile eşleşti. Galatasaray'ın rakipleri ise E Grubu'nda İtalya'dan Lazio, Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Fransa'dan Marsilya oldu.

İŞTE GRUPLAR

A Grubu: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby

B Grubu: Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz

C Grubu: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova, Legia

D Grubu: Olympiakos, Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp

E Grubu: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray

F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjyland

G Grubu: Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros

H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Wien

FORMAT DEĞİŞTİ! GRUP LİDERİ SON 16'YA KALACAK

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.

Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.