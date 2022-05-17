Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkiye açıklaması 0:00 / 0:00

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'e resmi ziyarette bulunan Lihtenştayn Başbakanı Risch'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararına ilişkin açıklamalarına değinen Scholz "Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "BUNA EVET DEMEK MÜMKÜN DEĞİL" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda olumlu düşüncede olmadıkları açıklamıştı. Dün Ankara'yı ziyaret eden Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

Her iki ülkeyle ilgili de gerçi bu aralar Dışişleri Bakanları arasında bazı görüşmeler yapıldı. Çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Her iki ülkenin de, (Finlandiya ve İsveç) terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp, 'Biz karşıyız' deseler bile ki, tam aksine teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanırız; bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce biliyorsunuz Yunanistan NATO'dan çıkmıştı, o dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı.

Şimdi ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; peki NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu? Veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız? İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip, orada bunları konuşturtuyorlar, özel davetler çıkartıyorlar. Hatta ve hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz. Ha pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların, bu süreç içerisinde NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Çünkü o zaman NATO güvenlik olmaktan çıkar. Buna evet demek mümkün değil. Biz sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Kusura bakmasınlar."