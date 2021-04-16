Almanya'ya toplu ilticada vali yardımcısı ve 2 müdür görevden alındı 0:00 / 0:00

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Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikle Almanya'ya giden ancak geri dönmeyenler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bir vali yardımcısı ile iki müdür görevden alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçe belediyesinin "Çevreye duyarlı bireyler yetiştirme projesi" kapsamında Almanya'nın Hannover şehrine giden 53 kişiden 43'ü geriye dönmemişti.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın gündeme taşıdığı olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bir vali yardımcısı ile iki müdür görevden alındı.