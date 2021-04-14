Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Almanya'ya düzenlenen gezi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geziye katılan Başkan yardımcılarından Bekir Karakuş'un görevden alındığını açıkladı.

Yeşilyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde kamuoyunda Belediyemiz ile ilgili paylaşılan iddialar çerçevesinde 4 Şubat 2020 tarihli Meclis kararı ile gerçekleştirilen gezi programıyla ilgili iç soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın salahiyeti için soruşturmada ismi geçen Belediye Başkan Yardımcısı görevden alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.