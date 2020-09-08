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Son dakika haberi Ankara'da rüşvet operasyonu! 47 gözaltı kararı!

Ankara Valiliğine bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı çalışanlarının da arasında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

rüşvet operasyonu
HABERTURK.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndaki 19'u memur toplam 48 şüpheliye yönelik rüşvet operasyonu başlatıldı.

Operasyon kapsamında 19 kamu görevlisi ise yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri ileri sürülen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

47 şüpheli hakkında yapılan ihbar üzerine gerçekleştirilen teknik takip, iletişimin dinlenmesi işlemleri ile bilirkişi incelemeleri neticesinde İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Rüşvet ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarını işledikleri yönünde kuvvetli deliller bulundu.

Operasyon kapsamında 37 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

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