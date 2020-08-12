DHA

İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki Aydos Ormanı'nın Sancaktepe ilçesi sınırlarında kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterler sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 16.30 sıralarında 4 noktada başlayan yangına itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünce sevk edilen 3 yangın söndürme helikopterleriyle müdahale edildiği bildirildi.

Açıklamada, ekiplere takviye olarak, Orman Genel Müdürlüğünce bir yangın söndürme helikopteri ve bir yangın söndürme uçağının da bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI DÖĞÜCÜ'DEN AÇIKLAMA

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekiplerle konuştum. Hem ormandan hem de itfaiyeden gelen ekiplerle konuştum. Sabotaj, tamamen kasıtlı, ormanı yakma girişimi. Dolayısıyla şahısların da yakalanacağını takipte olduğunu söylediler. 3 yerde ayrı yangın çıkarıldığı özellikle. Biz de ekiplerimizle belediyemiz olarak geldik. Buradaki itfaiye kardeşlerimizle hem su tanklarımızla hem kepçelerimizle yol açıyoruz onlara su getiriyoruz takviye yapıyoruz Kontrol altında şu anda. Söndürülmek üzere. Ben bu vicdansızlara Allah'tan bulun diyorum. Canlı insanı öldürmekle aynı olarak görüyorum. Geçmiş olsun ilçemize. Bunların yakalanmasında biz de takipçi olacağız. Şu anda net bilgi yok iki kişi olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta da olmuştu yine yapanlar yakalanmıştı. Şu anda tutukluklar” dedi.