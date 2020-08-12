Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Son dakika haberi Aydos Ormanı'nda bir yangın daha!

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Sabotaj, tamamen kasıtlı, ormanı yakma girişimi” dedi

son dakika
DHA

İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki Aydos Ormanı'nın Sancaktepe ilçesi sınırlarında kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterler sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 16.30 sıralarında 4 noktada başlayan yangına itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünce sevk edilen 3 yangın söndürme helikopterleriyle müdahale edildiği bildirildi.

Açıklamada, ekiplere takviye olarak, Orman Genel Müdürlüğünce bir yangın söndürme helikopteri ve bir yangın söndürme uçağının da bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI DÖĞÜCÜ'DEN AÇIKLAMA

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekiplerle konuştum. Hem ormandan hem de itfaiyeden gelen ekiplerle konuştum. Sabotaj, tamamen kasıtlı, ormanı yakma girişimi. Dolayısıyla şahısların da yakalanacağını takipte olduğunu söylediler. 3 yerde ayrı yangın çıkarıldığı özellikle. Biz de ekiplerimizle belediyemiz olarak geldik. Buradaki itfaiye kardeşlerimizle hem su tanklarımızla hem kepçelerimizle yol açıyoruz onlara su getiriyoruz takviye yapıyoruz Kontrol altında şu anda. Söndürülmek üzere. Ben bu vicdansızlara Allah'tan bulun diyorum. Canlı insanı öldürmekle aynı olarak görüyorum. Geçmiş olsun ilçemize. Bunların yakalanmasında biz de takipçi olacağız. Şu anda net bilgi yok iki kişi olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta da olmuştu yine yapanlar yakalanmıştı. Şu anda tutukluklar” dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Hatay Vali Yardımcısı, annesi ve erkek kardeşini öldürdü! Miras cinayeti!
GÜNDEMHatay Vali Yardımcısı'nın miras cinayeti: 2 ölü!
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan güvenlik korucusu şehit oldu
GÜNDEMPençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan korucu şehit ...
Adıyaman ve Gümüşhane'de yeni koronavirüs karantinaları
GÜNDEMAdıyaman ve Gümüşhane'de yeni korona karantinaları
Son dakika haberler... Bakan Selçuk açıklama yapacak
GÜNDEMMilli Eğitim Bakanı Selçuk açıklama yapacak
Son dakika haberler... Bilim Kurulu 'eğitim' gündemiyle toplandı
GÜNDEMBilim Kurulu 'eğitim' gündemiyle toplandı
Tarihi kulede 'hiltili' restorasyon!
GÜNDEMTarihi kulede 'hiltili' restorasyon!
Okullar ne zaman açılacak? MEB son dakika okulların açılacağı tarihi belli oldu mu
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak meb son dakika
Son dakika haberler... 10 kişinin öldüğü mahallede çarpıcı tablo!
GÜNDEM10 kişinin öldüğü mahallede çarpıcı tablo!
Arkadaşını bıçakla öldürdü
GÜNDEMArkadaşını bıçakla öldürdü
AÖL kayıt yenileme ne zaman 2020! MEB AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır
GÜNDEMAÖL kayıt yenileme ne zaman 2020!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X