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Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan: 50 askerimiz şehit oldu
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Son dakika haberi Azerbaycan: 50 askerimiz şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonları sonucu 50 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Son dakika: Azerbaycan: 50 askerimiz şehit oldu
Azerbaycan: 50 askerimiz şehit oldu
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AA

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeniden çatışmalar çıkarken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Bakanlık, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin şehit olduğu bildirildi.

"ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

Aliyev paylaşımında "Şehitlerin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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