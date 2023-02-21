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Haberler Gündem Güvenlik Bakan Akar: 20 bin Suriyeli topraklarına döndü
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Son dakika haberi Bakan Akar: 20 bin Suriyeli topraklarına döndü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Asrın felaketinin ardından Türkiye'ye Suriye'den sığınmacı akınının olduğu iddiaları gerçek dışı. Tek yönlü olarak Türkiye'den Suriye'ye doğru evlerine ve topraklarına dönen Suriyeli vatandaşlar var. Şu anda bu rakam 20 bini geçti" dedi

Bakan Akar: 20 bin Suriyeli topraklarına döndü
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İHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Asrın felaketinin ardından Türkiye’ye Suriye’den sığınmacı akınının olduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, “Tek yönlü olarak Türkiye’den Suriye’ye doğru evlerine ve topraklarına dönen Suriyeli vatandaşlar var. Şu anda bu rakamın 20 bini geçti” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile dün Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşen 6,4 büyüklüğünde ardından kent merkezinde incelemelerde bulundu. İlk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi’ne geçen Akar daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri İrtibat Bürosu’na giderek bilgi aldı. İncelemelerde bulunan Bakan Akar gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketinin" hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay’a geldiği, dünkü depreme de AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yakalandığı hatırlatılarak deprem anında hissettiklerinin sorulması üzerine Akar, “Sarsıntıyı ciddi bir şekilde yaşadık. Her akşam AFAD Koordinasyon Merkezi’nde çalışmaların koordine edildiği, ihtiyaçların belirlendiği bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Toplantı için hazırlıklarımızı sürdürürken çok şiddetli sarsıntı oldu. Uygun bir şekilde alanı boşalttık ve Mobil Koordinasyon Merkezi’ne geçerek toplantıya devam ettik. Bütün ilgili valilerimiz, yetkililer süratle duruma vaziyet ettiler. İlk andan itibaren gerekli raporları aldılar ve arama kurtarma timleri başta olmak üzere her türlü desteği sağlamaya başladılar. Yapılması gerekenleri yaparak sıkıntının büyümesini önlediler” diye konuştu.

"GEREKLİ KOORDİNASYONLAR YAPILIYOR"

Hatay merkezli dünkü deprem ve sonrasındaki artçıların ardından bölgede özellikle Mehmetçik olarak yeni bir kuvvete ihtiyaç olup olmadığı sorusuna Akar, “Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından hemen gerekli koordinasyon yapıldı, AFAD koordinatörlüğünde valililerimizin ihtiyaç ve isteklerini bildirmesine bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ilk andan itibaren vatandaşımızın yanına koştu. Şu anda da bütün durumu yakından takip etmekteyiz. Anlık olarak bilgi alışverişi ve gerekli koordinasyon yapılıyor. İş makinaları, arama kurma timleri, güvenlik, lojistik imkanları seferber edilmiş durumda. Bunların tamamına yakını bölgeye konuşlandı. Çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızla beraber, onlarla omuz omuza devlet ve millet birlikteliğinin çok güzel örneklerini görüyoruz” yanıtını verdi.

“İDDİALAR KESİNLİKLE GERÇEK DIŞI”

“TSK’nın kışladan geç çıkarıldığı” iddialarına ilişkin ise Akar, “Böyle bir şey söz konusu değil. Gerekli açıklamaları yaptık. Bazıları görmemekte, anlamamakta ısrar ediyor. İlk andan itibaren Mehmetçik milleti ve vatandaşı ile beraber oldu, olmaya devam ediyor. Yapılanlar da vatandaşlarımız tarafından görülüyor” ifadelerini kullandı.

“Depremin ardından Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye akın halinde giriş yaptığı” iddialarına ise Akar, şu yanıtı verdi: “Bu kesinlikle doğru değil. Hudutta yaptığımız incelemelerde, askeri ve sivil erkanla yaptığımız görüşmelerde, sınır hattımızdaki askeri birliklerimizde yaptığımız denetlemelerde ve hudut kapılarında yaptığımız görüşmelerde yoğun bir şekilde konuyu görüştük. Kesinlikle bu iddialar gerçek dışı. Türkiye’de yaşayan Suriyeli vatandaşlar evlerini ve yakınlarını kaybetmeleri nedeniyle kendi topraklarına dönüyor. Tek yönlü olarak Türkiye’den Suriye’ye doğru evlerine ve topraklarına dönen Suriyeli vatandaşlar var. Şu anda bu rakamın 20 bini geçtiğini takip ediyoruz.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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