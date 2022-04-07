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Son dakika haberi Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

NATO'nun Ukrayna için toplanması sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
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İşte Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

Ortaklarımızla bu toplantının düzenlenmesi önemliydi. Son oturumu ise Ukrayna'ya nasıl yardım edebiliriz, bu savaşı nasıl durdurabiliriz bunları konuşmak için düzenlediğimiz bir oturum oldu. Toplamda 3 oturuma kadıldık. Türkiye olarak özellikle Ukrayna konusunda bir taraftan ilkeli tavır sergilerken diğer taraftan sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu savaşı durdurmak için sarf ettiğimiz çabalar hakkında bilgi verdim. Görüştüğümüz tüm muhataplarımız ve oturumlarda da birçok müttefikimiz Türkiye'nin oynadığı bu rolden dolayı duydukları memnuniyeti bir kez daha dile getirdiler.

Buça'dan ve İrpin'den gelen görüntüler elbette müzakereleri gölgeledi. Daha doğrusu oluşan göreceli pozitif atmosferi gölgeledi. Ancak her şartta yine müzakerelerin sürmesi gerekiyor, Zelenskiy'nin de söylediği gibi "Bir Ukraynalı olarak müzakere yapmamam lazım ama bir cumhurbaşkanı olarak müzakereleri sürdürmem gerekiyor" dedi. Bu zorlu şartlarda da müzakereleri devam ettirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Dünden bu yana ikili görüşmelerimiz de oldu. Gürcistan'ın yeni dışişleri bakanı ile de görüştük. Kendisini tebrik ettik. Gürcistan da komşumuz ilişkilerimiz de çok iyi. Cumhurbaşkanımızın da bu yıl Gürcistan'ı ziyaret etme planı var. Yine İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile de görüştük.

"MARİUPOL'DE 30 CİVARI VATANDAŞIMIZ VAR "

Denizden tahliye konusunda hem Ukrayna hem de Rusya tarafı ile görüşmelerimiz sürüyor. Mairupol'de halen 30 civarında vatandaşımızın da refakatçisinin olduğunu biliyoruz. İnşallah onları da güvenle çıkaracağız.

Dediğim gibi Buça'daki görüntüler gölge düşürdü. Ama müzakereler devam ediyor. Biz bu konuda üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. En çok müzakereler konusunda Türkiye'ye güvendiklerini de söylediler. Biz de bir an önce kalıcı ateşkes ve güvenlik garantileri anlaşmasının imzalanmasının gerektiğini söyledik. Sonuçta gerek toplantlar gerekse ikili görüşmeler bakımından verimli bir NATO Dışişleri Bakanları toplantısı geçirdiğimizi söyleyebilirim.

Türkiye her zaman uluslarası hukuktan yana ilkeli bir tutum sergiliyoruz Türkiye hiçbir zaman başka ülkelerin çıkarlarını destekleyen tutumda olmamıştır. İnşallah müttediklerimiz, bu savaş elbette geçer sonrasında da Türkiye'nin oynadığı rolü inşallah müttefiklerimiz unutmaz.

OLASI LİDERLER ZİRVESİ SENARYOSU

Özellikle İstanbul'da biliyorsunuz Ukrayna Rusya tarafına bir belge verdi ve Rus tarafı Putin'e ileteceklerini söyledi. Burada 2 senaryo var. Birinci senaryoda burada mutabakata vardıktan sonra önce dışişleri bakanları bir araya gelecek sonra liderler bir araya gelecek. İkinci senaryoya göre ise liderler ve dışişleri bakanları aynı anda bir araya gelecekler, cumhurbaşkanımızın huzurunda belgeyi imzalayaacaklar. Türkiye olarak böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak istediğimizi söyledik presnip olarak her ülke de buna sıcak baktı.

Görüşme sonrası Rusya Kiev bölgesinden çekildikten sonra Kiev büyükelçiliğimizi gönderdik. Zaten tamamen kapatmamıştık. Odess başkonsolosluğumuz da moldovaya daha yakına göndermiştik. Yarın da Odessa Başkonsolosluğumuzu geri göndereceğiz.

ABD DIŞİŞLERİ'NİN KONGRE'YE F-16 MEKTUBU

Özellikle F-16'ların Türkiye'ye verilmesi ve Türkiye'nin oynadığı rolün önemine değinilmesi önemli. ABD de esasen Türkiye'ye heop böyle baktı. Bazı konularda görüş ayrılıkları oldu. Bizim de rahatsız olduğumuz konular var. Özellikle Suriye konusunda ABD'nin YPG'ye silah desteğini sürdürmesi...

ABD Dışişleri Bakanı Blinken 18 Mayıs'ta beni Washington'a davet etti.

MISIIR İLE İLİŞKİLER

İlişkileri norallleştirme konusunda adımlar atıyoruz. İlerleyen günlerde de atacağız. Biz mecvut maslahatgüzarımızın süresi dolduğu için başka arkadaşımızı gönderdik. Karşılıklı büyükelçilikleri atama kararı aldığımız zaman da elbette adım atarız.

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