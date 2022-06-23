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Haberler Dünya Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
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Bakan Çavuşoğlu:Türkiye olarak yapıcı rol oynuyoruz, sorun çözülmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile ortak basın açıklamasında konuştu. Tahıl koridoru planına ilişkin konuşan Çavuşoğlu "Türkiye olarak yapıcı rol oynuyoruz, sorun çözülmeli" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu'ndan tahıl koridoru açıklaması
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İşte Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

TAHIL KORİDORU PLANI

Görüşmede daha çok Rusya üzerinde odaklandık.

Moskova'ya askeri bir heyetimiz geldi. O görüşmelerin yapıcı geçtiğini söyleyebilirim. Bu toplantı için tüm taraflar bir araya geleceğiz. Ukrayna ve Rusya ile sürekli temas halindeyiz.

Genel sekreterle temas halindeyiz. İlgi duyan mevkidaşlarımıza da bilgi veriyoruz. Sonuçta Türkiye olarak yapıcı bir rol oynuyoruz. Çaba sarf ediyoruz. Bu sorunun bir an önce çözülmesi lazım.

Rusya tarafının da beklentileri de ortada. Sigorta ve bankacılık ile ilgili gıda tahıl ve gübreyi taşıyacak gemiler için de söylüyorum.

RUSYA'NIN UKRAYNA'NIN TAHILINI SATTIĞI İDDİASI

Bu iddiaları biz de duyduk. İddiaları ciddiye alıyoruz ve araştırıyoruz. Aslında gayet basit, süreci takip etmek kolay. 5-6 dolarlık bir programla bile takip edilebiliyor. Ama sonuçta biz bu iddialar neticesinde, her iddiada olduğu gibi ciddiye alarak incelemelerde bulunduk. Biz iddialar sonrası araştırmamızda menşeinin Rusya olduğunu gördük. Biz Ukrayna'nın malının gayrı maşru olarak uluslarası piyasada satılmasına da karşıyız, Türkiye'de de satılmasına müsade etmeyiz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO SÜRECİ

Bu sürecin tamamlanması için son tarih belirlendi. Protokol imzalansa bile iç süreçler var. Sonuç itibnariyle genel sekreter Stoltenberg'in de çabaları oldu. Biliyorsunuz, İsveç ve Finlandiya'dan heyetler de geldi. Bizler de yazılı şekilde endişelerimizi ilettik. Sonrasında onlardan yanıt geldi, yeterli bulmadık Sonrasında da biliyorsunuz İbrahim ve Brüksel'de katyılımı oldu. Ancak Türk milleti olarak beklentilerimiz ortada. Tabii ki onların güvebnlik endişelerini anlıyoruz ancak herkesin güvenlik endişeleri karşılanmalıdır.

Madrid zirvesinde de ikili görüşmeler ve diğer platformlarda ele alınacaktır. Özellikle NATO'nun güney kanadı ile ilgili güvenlik zirvesini önemli buluyoruz. Evet doğu kanadına odaklanmak önemli. İkinci tehdit olarak ne söylüyor NATO? Terörizmi söylüyor. Bu noktada da terörle müacdeleyi de desteklemesi gerekiyor.

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