Bakan Koca'dan 'evden çıkmayın' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir fedakârlık sınavındayız. Mecburiyet yoksa evden çıkmayın" dedi.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 23, 2020
"KURALLARA SIKI SIKIYA UYMALIYIZ"
Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada, tespit edilen hasta sayısının 6.017 olduğunu belirterek, şunları söylemişti: "Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım.''
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 22, 2020
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