ABD'de uyarılara rağmen Şükran Günü'nde tatil planlayan en az 2 milyon kişi havalimanlarına akın etti

Bakan Koca'dan 'evden çıkmayın' çağrısı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir fedakârlık sınavındayız. Mecburiyet yoksa evden çıkmayın" dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 23, 2020

"KURALLARA SIKI SIKIYA UYMALIYIZ"

Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada, tespit edilen hasta sayısının 6.017 olduğunu belirterek, şunları söylemişti: "Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım.''

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 22, 2020