Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılarının ikinci sevkıyatının ilk bölümünün yarın Türkiye'de olacağını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'dan koronavirüs aşılarıyla ilgili önemli bir bilgi verdi.

Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" dedi.