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Haberler Sağlık
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Bakan Koca: SMA'ya karşı yeni bir dönemdeyiz

Bakan Koca, "Evlilik öncesi çiftlerle yenidoğan bebekler için SMA taraması programını 2022 Mayısında başlattık. Bugüne dek 760.789 bebekle 601.507 erişkinde tarama yaptık. SMA tespit edilen bebeklerin uygun olanları için erken dönemde tedavi şansı elde ettik. SMA'ya karşı yeni bir dönemdeyiz" dedi

Bakan Koca: SMA'ya karşı yeni bir dönemdeyiz
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SMA'ya karşı yeni bir dönemde olduklarını dile getirdi.

Bakan Koca, "Evlilik öncesi çiftlerle yenidoğan bebekler için SMA taraması programını 2022 Mayısında başlattık. Bugüne dek 760.789 bebekle 601.507 erişkinde tarama yaptık. SMA tespit edilen bebeklerin uygun olanları için erken dönemde tedavi şansı elde ettik. SMA'ya karşı yeni bir dönemdeyiz" dedi.

"ASM'LERDE SMA RİSKİ AÇISINDAN TARAMA YAPTIRIN"

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: "SMA tanısı konup, hekimin ilaç tedavisi verdiği bebeklerin tedavilerine zaman kaybetmeden başlanmaktadır. Yenidoğan SMA tarama programında tanı alan ve Nusinersen tedavisinin yükleme dozu tamamlanan bebeklerde ilk 6 aylık süreçte sağ kalım oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmiştir.

Genlerinizdeki SMA, bir sonraki çocuğunuzda ortaya çıkmayı bekliyorsa? SMA hastası çocuğunuz yoksa, bu, asla olmayacağı anlamına gelmeyebilir. Yeni bir çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız, eşinizle, Aile Sağlığı Merkezinizde SMA riski açısından tarama yaptırın. Kan örneği yeterli.

Hasta yavrularımıza yüksek tıbbi ve insani destek, hastalığın kendisiyle bilimsel mücadele: Sağlık Bakanlığı olarak SMA konusuna yaklaşımımızın özeti budur. Umut olmak da hayal kırıklıklarını önlemek de görevimizdir. Toplum olaraksa SMA taraması konusunda bilinç sahibi olmalıyız."

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