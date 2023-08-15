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        Bakan Mehmet Özhaseki: Türkiye’de sıcaklık rekoru kırıldı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Özhaseki, "Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle, bugün Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 23:02
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        "Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı"
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Bakan Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle, bugün Türkiye’de sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz verilerine göre; en yüksek sıcaklık 49,5 °C ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü.

        Eski rekor 20 Temmuz 2021'de 49,1 °C ile Şırnak Cizre'de ölçülmüştü. Bu anlamda iklim değişikliğiyle mücadele için; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        #HABER
        #hava durumu
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