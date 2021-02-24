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Son dakika haberi! Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşılama sürecini başlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere aşı uygulaması programına katıldı. Covid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi

SON DAKİKA: Öğretmenlere aşı yapılmaya başladı! Bakan Selçuk duyurdu
Öğretmenlere aşılama başladı
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HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere aşı uygulaması programına katıldı. Covid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'un Sungurlu ilçesinde Arifegazili İlkokulunda aşılama sürecinin startını verdi.

ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASINA BAŞLANDI

Selçuk, "Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili planlamayı yapıyor. Biz kendilerine 1 milyon 259 okul çalışanımızın listesini geçtiğimiz hafta iletmiştik. Tüm vatandaşlarımız gibi e-nabız ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler daha sonra da kendi istedikleri şekilde randevu sistemi oluşuyor ve o randevuya bağlı olarak aşıların ilk dozunu yaptırabilecekler. İkinci doz için de aynı şekilde uygulama söz konusu olacak" dedi.

"OKULLARIMIZ HAZIR"

Bakan Selçuk, "Salgın sürecinin başından beri tüm okullarımız TSE'nin belirlediği standartlara göre her türlü hazırlığını yaptı. Meslek liselerimizin, halk eğitim merkezlerimizin üretimleri sayesinde de hiçbir malzeme sıkıntısı yaşamadan rahatlıkla bu süreci yürütebiliriz. Okullarımız hazır. Okulum temiz belgesini okulların tamamına yakını almış durumda zaten. Bu bir dış denetimle gerçekleştiriliyor bir okulun okulum temiz belgesi alabilmesi. Bir dış denetime tabi, bu nedenle bu belgeyi belirli prosedürler çerçevesinde veriyoruz ve buna hazırırız.

1 Mart'ta da diğer okullarımız açılacak. İkokullarımız, özel eğitim okullarımız, 8. ve 12. sınıflar. Bu anlamda dünyada aşılama yeni başlıyor, birçok ülke okulunu açmaya yeni başladı. Çok sayıda ülke okulları tümüyle açtığı konusunda duyuruda bulunuyor ama dünyada hiçbir ülkede henüz tüm ülkenin aşılandığı dolayısıyla tüm öğretmenlerin aşılandığı bir durum söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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