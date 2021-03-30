Bakan Soylu duyurdu! 0:00 / 0:00

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutalığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 5 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Beş terörist Mardin Bagok'ta etkisiz... Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz. Tebrikler" ifadelerini kullandı.