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Son dakika haberi Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı" dedi

Son dakika haberi Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu duyurdu!
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutalığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 5 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Beş terörist Mardin Bagok'ta etkisiz... Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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