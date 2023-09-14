Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

Son dakika haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 örgüt mensubu daha teslim oldu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör örgütünden kaçarak teslim olan 1 örgüt mensubunun annesiyle daha buluştuğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Diyarbakır annelerinin çığlıkları yankılamanmaya devam ediyor. 1 örgüt mensubu daha bölücü terör örgütünden kaçarak teslim oldu, annesiyle buluştu.

Diyarbakır Annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin 1462. gününde, terör örgütü mensubu H.Ç., Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Diyarbakır Annelerinin başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 46 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu.

Milletimizin huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.