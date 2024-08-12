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        Haberler Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

        Son dakika haberi Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 18:45 Güncelleme: 12.08.2024 - 18:57
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        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu ve "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

        Bugün Ankara Jandarma Harekat Merkezinden Jandarma Genel Komutanımız, Generallerimiz, Subay ve Astsubaylarımızla birlikte “GÜRZ-6” operasyonunu an be an takip ettik ve yönettik.

        Operasyon sonucunda 1’i ölü, 2’si sağ olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

        Ölü ele geçirilen terörist Devletimize meydan okumaya, kahraman Jandarmamıza mukavemet etmeye devam ediyordu. Hak ettiği sonu buldu. Beyaz bayrak sallayan iki kadın terörist ise sağ olarak teslim alındı.

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        - İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde TURUNCU kategoride yer aldığı tespit edilen Armanç Devrim kod adlı Hacer Tekin ölü olarak etkisiz hale getirildi.

        - İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde GRİ kategoride yer aldığı tespit edilen Zin kod adlı Aysel İnce teslim olması sağlanarak etkisiz hale getirildi.

        - Sözde Van Eyaleti YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüten Adile Zagros Hebun kod adlı Hebun Hevi’nin de teslim olması sağlanarak etkisiz hale getirildi.

        Teröristlerin katıldığı 15 eylemde; 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği belirlendi.

        Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Atak Taarruz Kolu Helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Hakkari ili Kavaklı ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda çıkan silahlı çatışmada 1’i ölü olarak 2’sinin ise teslim olarak sağlanarak toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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        -Teröristlerin talimatlarını verdiği ve bizzat katıldığı 15 eylemde; 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği 56 güvenlik görevlisi ve 4 vatandaşın yaralandığı tespit edildi.

        Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle????????

        Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.

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